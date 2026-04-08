Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 19:46h.

Vive " un momento personal y futbolístico muy bueno" tras un tiempo lastrado por un problema personal

Claudio Giráldez insiste en "disfrutar": "Es como tenemos que plantearnos la Europa League"

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VigoFerran Jutglà, que confiesa estar viviendo un buen momento personal y deportivo acompañado de goles, acompañó a Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. El delantero destacó que a estas alturas de competición "las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia" por lo que deberán "estar al doscientos por cien" para pelear por la clasificación a semifinales.

Competir en Europa: "Es una competición muy bonita y a nosotros nos transmite mucha ilusión. Por mi experiencia de las eliminatorias que he vivido se decide por detalles. Las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y vamos a tener que estar al doscientos por cien y sacar nuestro mejor nivel para no cometer el mínimo fallo posible y llevarnos un buen resultado para el partido de vuelta".

Rotaciones de Claudio Giráldez: "No sé si es muy habitual pero es una manera de trabajar. Yo cuando tuve una reunión con el míster antes de venir ya lo dijo que le gustaba rotar mucho y en mi caso lo entiendo perfectamente. El grupo está super contento porque sabe que si trabaja, y hace las cosas bien, va a tener sus oportunidades".

"Todo el mundo ha tenido oportunidades, todo el mundo ha aportado, todo el mundo se siente importante y yo eso lo relaciono con el buen grupo. Es la calidad humana que tenemos y el buen rollo que tenemos y que todos vamos a una, que somos una piña y eso para conseguir objetivos es super importante".

Mejoría individual: "Estoy bien, feliz que es lo más importante. Tuve unos asuntos personales que se solventaron. Ahora estoy en un momento personal y futbolístico muy bueno. Coincide con los goles. Reflexionándolo, un jugador saca su mejor rendimiento cuando está más libre, más tranquilo y, en definitiva, cuando está más feliz personalmente".

Su mejor posición: "No sabría qué decirte. En el partido del Alavés tuve un poquito esa libertad moviéndome entre líneas y ahí me sentía cómodo pero de delantero, atacando los espacios y jugando entre líneas, también me siento cómodo. Con mis condiciones y mi polivalencia, intentaré ayudar al equipo en lo que se me necesite pero sí que me encuentro bien atacando el espacio y recibiendo entre líneas y yendo hacia adelante".

Ambiente en Alemania: "Nada más salir y ver que unos sectores de la grada no hay asientos ya te hace indicar que la gente va a estar de pie, que van a estar animando, cantando y apoyando a su equipo. Vamos a tener que adaptarnos rápido a ese ambiente".

Celtismo: "Como jugador te hace sentir el cariño de tu afición de cerca porque estamos bastante lejos de Vigo. Gente que trabaja, que se gasta su dinero para venir a apoyarnos lo mínimo que tenemos que hacer es dejarlo todo en el campo para intentar darles alegría. Que se vuelvan contentos para casa y rematar el trabajo en la nuestra".