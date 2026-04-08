Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 19:24h.

"Tenemos que valorar dónde estamos y tenemos que ser exigentes y ambiciosos para querer más", apuntó

Marián Mouriño, al frente del EuroCelta: "Trabajamos para que esto se pueda repetir más veces"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, insistió en que la palabra "disfrutar" es con la que deben afrontar los cuartos de final de la Europa League. Con esta actitud han logrado ganar a Niza, Lille, PAOK Salónica o Olympique de Lyon para llegar a esta eliminatoria ante el Friburgo. "He usado la palabra disfrutar mucho en esta competición desde el primer partido. Entiendo que cuando perdimos contra el Stuttgart la gente se cagó un poco en mi madre por decir la palabra disfrutar pero es la verdad en cuanto a que no es nuestro objetivo principal. Es como tenemos que plantearnos esta competición con el tipo de plantilla que tenemos, con el momento que estamos de crecimiento", destacó este miércoles en Alemania.

Carl Starfelt: "Teníamos un poco la duda si iba a llegar a poder viajar y probarse. Hemos considerado que era imposible que llegase a este partido por cómo ha evolucionado la espalda. Hemos preferido que no se coma el viaje y pueda recuperar para los partidos que vienen".

"Sabemos que es un jugador importante para nosotros pero hemos tenido muchos partidos sin él que el equipo ha competido muy bien. Tenemos confianza en todos los integrantes de nuestra plantilla. Todo el mundo está preparado. Venimos de hacer un partido muy completo en Valencia hace tres días y el equipo no depende de ningún jugador en especial. Preferimos tener a todos los integrantes pero en este caso era lo inteligente cuidarlo".

Vuelta de Vecino y Aspas: "Contento de recuperarlos para que puedan estar disponibles para mañana y veo al equipo tranquilo, ilusionado, y con ganas de que llegue el partido y poder estar en esta cita histórica para nosotros y con ganas más".

Estilo del Friburgo: "En los últimos partidos ha sido mucho más agresivo. El último partido, contra el Bayern, es un emparejamiento hombre a hombre por todo el campo exagerado. Creo que es un poco la inercia que tiene el fútbol actual y, en especial, el fútbol alemán. Espero un partido mucho más cercano a lo que vimos contra el Bayern que un planteamiento más conservador".

"Es un equipo que es muy sólido, que encaja muy poco. Lleva poquísimos goles encajados, tiene muy buenos números también en casa. Ha ganado todo en esta competición aquí. En cuanto a estructura de club y nivel muy parejo a nosotros, con mucho jugador canterano. Con un cuerpo técnico que viene también de la base. Parece, puede ser más tapado por nombre y eso lo hace más peligroso".

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Cartel de favorito: "Me preocupa el nivel del rival y entiendo que hemos aprendido que, cada vez que hemos pensado de esa forma todos, y solo hay que ver la clasificación de la fase de grupos de la Europa League para saber cuánto de favoritos somos o no en esta competición. No me preocupa nada que pase en esta competición".

"Tenemos que valorar dónde estamos y tenemos que ser exigentes y ambiciosos para querer más pero las preocupaciones era no haber conseguido la salvación este año en Primera. La hemos conseguido y ahora tenemos que ser exigentes para conseguir más pero nunca desde la preocupación si no desde la motivación".

Partido: "Creo que tenemos bastante claro cómo le podríamos hacer daño y cómo nos pueden hacer daño ellos a nosotros. Con el poco tiempo que hemos tenido creo que el mensaje los jugadores lo han entendido. Tenemos una sesión más para prepararlo y la charla mañana previa. "Ojalá la gente lo pueda tener claro y hacerlo con el mayor nivel de velocidad, precisión posible para poder ser más dominadores y para poder tener más tiempo el control del partido".

"Aún así, contra un equipo tan físico, es imposible estar siempre acertado. Va a haber momentos que nos van a robar, que tenemos que estar equilibrados y que tenemos que defender muy bien. Ojalá podamos estar mucho tiempo cerca de la portería rival y manejar tiempo cerca de la portería rival".

Crecimiento del Celta: "Es un sueño cada día que estoy aquí. Trabajo para mejorar, para seguir viviendo momentos como este o mejores. Busco la forma de que todo el mundo quiera más y que seamos conscientes de lo que se está consiguiendo, de la importancia que tiene cada una de las patas que hay alrededor de este equipo, de lo bonito que es sentirlo así con la unidad que hay, con un sentimiento tan bonito. De los más bonitos que hemos sentido los celtistas nunca".

"En lo personal, con la poca experiencia que tengo, es un sueño y es un poco mentiroso, para mí, sentir que es normal esto. Tenemos que relativizarlo y ojalá haya más pero a lo mejor no las hay".

Europa League: "No tenemos que tener un sentimiento de responsabilidad o presión si no un sentimiento de que hemos conseguido tener los deberes hechos en este momento de la temporada con mucha más nota y vamos a seguir soñando y seguir siendo ambiciosos y exigentes pero con el valor que toca".

"He usado la palabra disfrutar mucho en esta competición desde el primer partido. Entiendo que cuando perdimos contra el Stuttgart la gente se cagó un poco en mi madre por decir la palabra disfrutar pero es la verdad en cuanto a que no es nuestro objetivo principal. Es como tenemos que plantearnos esta competición con el tipo de plantilla que tenemos, con el momento que estamos de crecimiento".

"Ojalá algún día tengamos que plantearnos esta competición de otra manera. Ahora mismo creo que no es y ojalá podamos estar en semifinales y vamos a pelearlo con todas nuestras fuerzas. Es el mensaje que quiero trasladar".

Ambiente en Alemania: "Sabemos que el fútbol en Alemania se vive mucho, que los estadios están siempre llenos. Lo vimos en Stuttgart, es un aprendizaje para nosotros. Ha sido este año, en general, un aprendizaje para nosotros y hemos demostrado que estamos preparados e incluso cómodos, en muchos momentos, para poder jugar en este tipo de escenarios. Venimos de uno de los ambientes potentes de nuestra Liga como es Mestalla y hemos superado un momento muy complicado. Esa es la mentalidad con la que tenemos que afrontar el partido".