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La extraña sorpresa de Ferran Jutglà en sala de prensa y la reacción de Claudio Giráldez: "Te pones reguetón"

Jutgla y Giraldez en sala de prensa
Jutgla y Giraldez en sala de prensa. RCC
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Ferran Jutglà y Claudio Giráldez han protagonizado una curiosa conversación en la rueda de prensa del RC Celta de Vigo, que se enfrentará este jueves al Friburgo en la ida de cuartos de final de la Europa League. El delantero se mostró algo sorprendido con un detalle de la comparecencia y el técnico le respondió en un tono distendido.

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