El técnico del Celta de Vigo, bromista en la previa del partido ante el Friburgo

El Celta cierra el fichaje de Chiño: "Extremo oportunista con notable habilidad en el robo de pinchos"

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Ferran Jutglà y Claudio Giráldez han protagonizado una curiosa conversación en la rueda de prensa del RC Celta de Vigo, que se enfrentará este jueves al Friburgo en la ida de cuartos de final de la Europa League. El delantero se mostró algo sorprendido con un detalle de la comparecencia y el técnico le respondió en un tono distendido.