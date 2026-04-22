eldesmarque.com 22 ABR 2026 - 14:35h.

Formado en la cantera del Real Madrid se siente más identificado por el estilo de juego del Barcelona

Claudio Giráldez reta al Celta en su visita al Camp Nou: "Ser los primeros"

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VigoClaudio Giráldez se formó en la cantera del Real Madrid llegando hasta el Castilla y llegando a entrenarse en algunas ocasiones con el primer equipo. También pasó por el filial del Atlético de Madrid antes de regresar a Galicia para jugar en el Pontevedra, CD Ourense o Coruxo. Mientras desarrollaba su carrera de futbolista iba dando sus primeros pasos como entrenador en las categorías inferiores del Celta de Vigo. El estilo de juego y su apuesta por la cantera sin embargo hacen que el técnico porriñés se sienta mucho más identificado con la filosofía que practica el FC Barcelona.

Así lo confiesa el entrenador del Celta de Vigo en una entrevista en el Diario Sport: "He aprendido mucho de Cruyff, Guardiola, Rijkaard y Luis Enrique. Creo que esa forma de sentir el fútbol es muy cercana a lo que yo veo y entiendo y estoy más cercano a la ideología de lo que es el Barça". Aún así apostó por "dentro de lo aprendido, con hacer mi camino".

Claudio Giráldez reconoce que a lo largo de su carrera "me marcó Cruyff" mientras que para él"los mejores ahora son, Luis Enrique y Guardiola". Entiende el técnico porriñés que los preparadores de Paris Saint Germain y Manchester City son "los que más han evolucionado el fútbol".

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Como recordó en anteriores ocasiones no pudo dar el paso como jugador al fútbol de élite por sus carencias físicas, por su falta de ambición en determinados momentos y por malas decisiones que ahora le ayudan a ser mejor entrenador: "Disfruté del fútbol semiprofesional y me entrené con el primer equipo del Madrid y del Atlético. Tenía carencias físicas y me faltó suerte en la toma de decisiones, pero gracias a esos aprendizajes estoy ahora donde estoy como entrenador".

Claudio Giráldez apuesta por un fútbol de toque y posesión con presión alta para recuperar tras pérdida. El técnico del Celta de Vigo quiere ser protagonista a través del balón. Además, desde que ha ascendido al primer equipo del Celta, ha dado oportunidades a un buen número de jugadores formados en las categorías inferiores como Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Yoel Lago, Miguel Román, Damián Rodríguez, Fer López, Pablo Durán, Manu Fernández, Javi Rueda, Andrés Antañón, Hugo Burcio o Ángel Arcos.