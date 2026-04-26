Valverde y las 16 derrotas del Athletic ya en LALIGA: "Nos mete presión, esto no ha terminado"

El equipo vizcaíno no termina de engancharse a la pelea por Europa esta campaña

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde sigue siendo un flete lejos de San Mamés. Pese a su buen primer tiempo e irse al descanso en ventaja luego ha sido remontado y no ha logrado apagar todas las alarmas al llegar a los 41 puntos a falta de 5 jornadas por disputarse porque aún quedan partidos y puntos y los de atrás aprietan. Lo de ir a Europa es que suena a broma de Leo Harlem...

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del duelo de la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS perdido por los leones en el Metropolitano que terminaba con un marcador de (3-2) gracias a errores difíciles de corregir lejos de Bilbao.

Borja Conde

Derrota frente al Atlético de Madrid que deja sabor amargo tras una primera parte que nos ilusionó a todos, y donde fuimos dominadores en el marcador, pero se echó por tierra todo el trabajo con un arranque nefasto tras el descanso. Sorprendió Valverde con la entrada de Unai Gómez en el equipo titular y pese a que no estuvo muy afortunado, al menos la escuadra zurigorri estuvo compacta y bien armada, maniatando a los colchoneros, todavía convalecientes del KO copero.

Y así, pidiendo un deseo que se cumple cada 100 partidos, acertamos con una jugada a balón parado, puesto magistralmente por Galarreta que remató cruzada Paredes para darnos el 0-1. E incluso tuvimos un par de oportunidades más para abrir brecha. Pero por falta de pericia y calidad, no lo hicimos.

Y lo pagamos en la reanudación, con dos goles encajados en ocho minutos que tiraron por la borda toda la ilusión de la afición, que guardábamos la esperanza de conseguir la victoria. Otra malísima reactivación para empezar la segunda parte que anula cualquier trabajo anterior bien hecho. Y no es la primera vez esta temporada.

Este equipo no es capaz de hacer partidos completos, y solo con una parte no le da para ganar.

Ya con el partido decidido y un Athletic incapaz de remontar, vinieron los cambios y los goles en el descuento de Sorloth y el postrero de Guruzeta no cambiaron la balanza. Tuvimos en la mano el billete de acceso a la pelea europea y no fuimos capaz de sacar la tarjeta de embarque. A seguir sufriendo para sumar. No hay más.

Raúl Guerrero

El Athletic sigue dando pena fuera de casa. Los rojiblancos tiran el partido en 8 minutos fatídicos en los que el Atlético levanta un partido sin querer. Después de ponernos por delante en el marcador teníamos una oportunidad única para llevarnos los 3 puntos del Metropolitano con los del Cholo tratando de levantarse tras la final de copa perdida 7 días antes y encima pensando en la semifinal de Champions ante el Arsenal este martes, pero ni aún así este equipo es capaz de rematar a un Atlético muy asequible en estos momentos.

3-2 y para casa con cara de tontos, como de costumbre Cada vez es más difícil dar una opinión sobre este equipo, sólo esperamos que esta temporada acabe ya y podamos resetear de una vez por todas. El próximo técnico tendrá bastante trabajo por delante.

Y sobre todo volver a recuperar a muchos jugadores que este año han rayado muy por debajo de su nivel. Este equipo no puede ser tan vulnerable. En 7 días el Alavés tratará de alejarse del descenso a costa de un Athletic que no sabemos a que jugará...

Potxolo Artaburuak

Sensación de que el Athletic ha tirado el partido por la borda, ante un Atlético que estaba más pensando en el Arsenal que en el Athletic, pero este equipo es muy capaz de arruinar una buena primera parte, en ocho minutos de zarandeo 'colchonero', y así ha sido como el 'equipo aspirina' por excelencia le regala al Atlético una victoria tras semanas en blanco.

Es durísimo tener que sufrir una semana tras otra los mismos errores, las mismas carencias, los mismos despistes, los mismos desaciertos como si del interminable día de la marmota se tratara.

Solo una cosa veo con claridad, y es que el próximo entrenador, se las va a ver y desear para recuperar la confianza, la seguridad ambición y el carácter de este equipo.

Carmelo Rodrigo

Se cumplió el pronóstico. A pesar de la mala racha que arrastraba el Atlético tras perder sus cuatro últimos partidos, aquí estábamos nosotros para facilitarles el cambio de racha. El caso es que a ellos les ha salido cara esta victoria -Barrios y, posiblemente Sorloth, lesionados para su trascendental cita Champions- y nosotros nos quedamos definitivamente en el limbo a falta de cinco largas jornadas para cerrar esta temporada tan gris oscura.

No ha jugado mal el Athletic, al menos en la primera mitad, sujetando al rival y con una efectividad adelante muy encomiable. Pero aún nos esperaba la cara B tras el descanso, en la que a los colchonero les bastaron unas pocas combinaciones decentes y la omnipresencia del gigante noruego para mandarnos a Bilbao con las orejas gachas, a pesar de marcar dos goles, algo que no consigue -o conseguía- tradicionalmente- casi nadie.

En fin: borrón, cuenta nueva y a pensar en la visita a Mendizorrotza con otro talante...

Mikel Bizar

Está de no. Ni un sobresaliente primer tiempo del equipo con golazo de Paredes de córner, ni que enfrente hubiese un Atlético de Madrid mermado físicamente y que además venía con muy mala dinámica, con un saco de derrotas, ha servido para nada. Y es que a los colchoneros les ha bastado con cinco minutos de empuje en la salida del segundo tiempo. Me suena.

Pues eso, muy buen primer tiempo del Athletic, que puede haya merecido un resultado más amplio que 0-1, pero el asunto da para lo que da. Galaxy lo hacía de ensueño mostrando una calidad terrible.

El segundo era otra cosa, ellos llegaban en cuatro minutos más que en todo el primer tiempo y en el quinto empataba Griezmann en un despiste defensivo. Prácticamente seguido Sorloth marcaba tras una pérdida estrepitosa del mejor del primer tiempo, paradojas del fútbol.

Decir que Nico, antes de que le cambiasen recordó por tramos al jugador que debe ser. Llegaban más cambios con el 2-1 y el equipo lo intentaba, pero apenas achuchaba. Una contra y el tercero. El golazo de Guru llegó cuando ya no había tiempo para más.

Quizás hayamos merecido más? Puede que sí, pero también puede que no. No se puede salir así del vestuario jamás ganando 0-1 en este campo, donde por cierto, los brazos derechos te saludan desde el primer minuto hasta el último. ¿también les multarán a estos?

Europa se aleja casi definitivamente. Las vacaciones están más cerca y el cambio de tercio más aún. Ganas de ambas.

Deme Eguia

Al final esta derrota contra el Atlético de Madrid, por 3-2, me causa una sensación agridulce, porque si de inicio consideramos que sacar algo positivo del Metropolitano es difícil, al ver el primer tiempo en juego y de resultado, con 0-1, pues es frustrante que en tres minutos nos marquen dos goles en el inicio de la segunda parte, mostrando la deficiencia de nuestros centrales en las marcas. Decepcionante del todo. Los dos goles restantes del segundo tiempo, solo son parte de esta opereta.

Si este equipo tiene que valerse de Vivian y Paredes para sacar el balón jugado tenemos serios problemas. No entiendo tantos resbalones por parte de nuestros jugadores, causa principal del primer gol en contra por parte de Galarreta.

La colocación de nuestros centrales cuando nos domina el contrario en ataque y juegan de fuera hacia adentro es penosa. El resto del equipo pues les pediría que tengan mas casta, mas coraje, pues vestir la camiseta del Athletic es lo que se pide, que derroches orgullo, si no, no vales para vestirla.

Todo esto supongo que me sale por haber perdido el partido, porque a los 10 primeros minutos del segundo tiempo han sido para apagar el televisor y después alguien dirá que hemos dominado el juego, que es verdad, pero no el partido, pero sin calidad ninguna.

Esperemos conseguir algo positivo en Mendizorrotza y despejar por fin todas las dudas y temores, porque en esta liga, los que van abajo, unos a otros van ganando y sumando puntos y nosotros con los nervios a flor de piel.

Gorka Bizar

Estaba escrito que el Athletic no estaba destinado a ganar hoy en el Wanda y así se cumplió.

Después de ponerse por delante con un gol de cabeza de Aitor Paredes en jugada a balón parado, hacía tiempo que no pasaba, el Atlético hizo los deberes y no permitió que un equipo vasco les derrotara otra vez. Y nos tocó a nosotros pagar el pato con un resultado justo.

El sueño europeo se esfuma definitivamente y ahora queda salvar la categoría de una vez por todas y pensar en el cambio que, esperemos, Terzic lleve a cabo.