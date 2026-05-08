Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 08:41h.

Iñigo Pérez recordó a Bielsa tras pasar a la final de la Conference League

Piti cumple su promesa con el Rayo Vallecano en la final y aparece en televisión con peluca

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El Rayo Vallecano sigue dando pasos de gigante hacia la historia. Ayer volvió a ganar al Estrasburgo, esta vez fuera de casa, y no solo ha conseguido la plaza extra de Champions League para España, sino que se ha clasificado para la final de la Conference League, su primera final europea en la historia.

Será una cita histórica para el humilde barrio de Madrid, que se enfrentará al Crystal Palace en la final de Leipzig. El esfuerzo de los jugadores fue, una vez más, titánico. Pero el gran artífice de este éxito es Iñigo Pérez.

Después del gran papel de Andoni Iraola al frente del club, pocos pensaban que el siguiente en llegar iba a hacer incluso mejor, convirtiéndose así en uno de los entrenadores de moda en el fútbol español y en Europa.

La influencia de Marcelo Bielsa para Iñigo Pérez

El gran hacer de Iñigo Pérez con el Rayo Vallecano ya está llamando la atención de muchos clubes que podrían llamar a su puerta este mismo verano. Pero el navarro siempre se ha mostrado humilde e incluso dándole el mérito de su trabajo a quien le ha ayudado y guiado.

Anoche, tras conseguir el pase a la final de la Conference League, se acordó de Marcelo Bielsa, quien fue su entrenador durante su etapa en el Athletic Club.

"Me cambió mi forma de jugar y de sentir el juego. Después, como persona, ha ocurrido exactamente lo mismo. Lo que yo intento hacer como entrenador tiene muchas veces que ver con la reflexión qué hacía él con sus jugadores: la forma de jugar, de poder ayudarles...", agradeció en rueda de prensa.

Además, Iñigo Pérez también comparó al Athletic y al Rayo, señalando "son dos equipos que se sienten y se comportan del mismo modo, pero no quiero que parezca que mi comparativa o que Marcelo Bielsa y yo somos iguales". "Simplemente utilizo aquello que he vivido para que estos jugadores puedan aprovecharse", añadió.