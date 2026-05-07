Javier Soroeta, en el radar de Athletic y Alavés tras ser descartado por la Real Sociedad

Fran Fuentes 07 MAY 2026 - 16:03h.

Tiene contrato hasta el 2027; también le sigue un club andaluz

Para el Athletic-Valencia de San Mamés está apercibido hasta el apuntador

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El Athletic Club trabaja intensamente en el apartado de captación de jóvenes talentos. Es ahí donde encajan jugadores como Sem Westerweld para la portería, o el seguimiento a promesas como Zion Pullan. En este sentido, la filosofía del club de apostar solamente por jóvenes nacidos o criados en Euskal Herria limita sus opciones en el mercado de primera y segunda división, por lo que se ve obligado a monitorizar el mercado en categorías inferiores y las canteras de los clubes de la zona. Es ahí donde entra el nombre de Javier Soroeta, a quien también sigue el Deportivo Alavés.

Así lo adelanta Ángel García, de Cazurreando. Se trata de un delantero del Real Unión de Irún, que juega en la Segunda RFEF. El jugador firmó el pasado verano por el club irundarra procedente de la Real Sociedad C. Si bien es cierto que club txuri urdin se guardó una opción de recompra, la citada información confirma que la Real no va a ejecutar ese derecho para que el jugador regrese. Tiene contrato con su actual club por un año más. Es decir, hasta el 2027.

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Es ahí donde entra el Athletic Club. Y es que la dirección deportiva tendría su nombre apuntado de cara a reforzar el equipo filial. En una situación similar se encuentra el Deportivo Alavés, que también buscaría su incorporación para jugar con el segundo equipo, aunque con vistas a poder participar en la primera plantilla si su progresión avanza. Del mismo modo, un equipo andaluz, cuyo nombre no ha trascendido, también ha monitorizado su seguimiento y le tiene marcado en rojo en su agenda.

Quién es Javier Soroeta, delantero cuyo fichaje persiguen Athletic Club y Deportivo Alavés:

En este sentido, Javier Soroeta es un delantero centro de 21 años y 1.85 metros de altura. El Real Unión le define como "un delantero centro puro. Joven, rápido, con una capacidad enorme de desmarque y una buena definición. Además, destaca por su inteligencia táctica dentro del área y su olfato goleador". El jugador ha firmado 15 goles en 28 partidos esta temporada en Segunda RFEF, manteniendo al club irundarra como líder destacado del Grupo 2 de la categoría.

De este modo, el jugador donostiarra encaja en los planes de futuro del Bilbao Athletic, cuya temporada ha sido de mitad baja de la tabla en Primera RFEF. Eso sí, con estos prospectos de jugador, la idea siempre es que tengan la posibilidad de dar el salto al primer equipo si destacan con el filial. Ahora habrá que esperar para ver qué club se lleva el gato al agua con el joven delantero de San Sebastián.