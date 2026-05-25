Asís Martín 25 MAY 2026 - 15:59h.

Notas Athletic 2025/26: Yuri, Guruzeta y Unai Simón, los mejores (Parte I)

El 'Mago' de Derio deja para el recuerdo 20 asistencias y una acción impresionante

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BilbaoSí, ha sido en Segunda división, pero el curso 2025/26 que ha firmado Iñigo Vicente Elorduy va a quedar escrito en letras de oro, no sólo en el Racing de Santander, que ha regresado 14 años después a la Primera división junto a los Asier Villalibre o Peio Canales, sino para los seguidores del buen fútbol con sus 1.157 pases buenos en campo contrario (el que más de todos los jugadores de los 22 equipos).

El 'Mago' de Derio ha soltado una Master Class prácticamente en cada jornada, con unas cifras realmente escandalosas en cuanto a su rendimiento personal, que como hacia Magic Johnson en la NBA tienen el realce de hacer mucho mejores a sus compañeros de equipo.

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El futbolista vizcaíno, salido de Lezama y de las categorías inferiores del Athletic Club, donde casi no tuvo protagonismo en el primer equipo, ha firmado este curso ocho goles y nada menos que 20 asistencias confirmadas. Lo que habla bien a las claras de su visión de juego y de su generosidad... aunque algunos siempre tengan el talento bajo sospecha.

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Se ha salido literalmente Iñigo Vicente en el Racing de Santander: ojo a sus cifras

Es un futbolista 'diferente', que donde nadie los ve encuentra espacios con intención dañina en todos los balones que toca. Porque serán 20 asistencias pero multipliquen por 10 el número de balones nocivos filtrados hacia el corazón de la zaga y la portería contraria. En su debe, las nueve tarjetas amarillas en un jugador con un carácter bien conocido por su espíritu combativo y peleón.

Iñigo, que ha recuperado 4'5 balones por partido, ha batido el récord de asistencias en la categoría de plata, que estaba en manos de Saúl Berjón, y ojo, que puede incluso firmar en la última cita un número que le iguale o supere a las 21 que llevan Michael Olise y Bruno Fernandes entre las 5 de ligas de Primera y Segunda principales de Europa.

Un año más quedará abierto el debate de si es un futbolista interesante o no para este Athletic Club que va a estrenar ciclo y campaña de la mano del técnico alemán Edin Terzic.

Es la hora de demostrar en la Primera división

Lo cierto es que Iñigo Vicente va a poder jugar por fin en Primera división, junto a compañeros como Asier Villalibre y Jokin Ezkieta, después de haberse ganado el billete a la máxima categoría peleando en la última jornada por quedar incluso campeones de la Liga Hypermotion con el Deportivo de la Coruña (79-77 puntos).

En el último encuentro, los cántabros van a recibir al Cádiz en el Sardinero en lo que se adivina como otro fiestón importante el domingo 31 a partir de las 18.30 horas.

Como detalle final, queda para el disfrute y el recuerdo, la lambretta que Iñigo Vicente soltaba este fin de semana en el partido empatado por los montañeses de José Alberto López ante el Málaga en La Rosaleda.

A diferencia de Neymar Júnior, que lo usaba para ridiculizar a los rivales cuando su equipo iba goleando -como bien pudo comprobar el propio Athletic en sus carnes-, en el caso del genio deriotarra fue un recurso en una acción complicadísima en la banda para poder sortear rivales en un espacio minúsculo.

Vean el vídeo de aquí abajo, porque la verdad es que habla muy bien de su capacidad técnica y merece la pena deleitarse…

Y de regalo para los lectores de ElDesmarque, otra lambretta de sus tiempos en el Danok Bat en el minuto 1.10 del vídeo...