Tito González 09 JUL 2026 - 20:00h.

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El Betis le pone a Fran García una cláusula de Champions

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Joaquín Sánchez ha dejado un legado imborrable en el fútbol. El eterno capitán del Real Betis se ganó el cariño de compañeros, rivales y hasta agnósticos del deporte, gracias a un carisma y una manera de entender la vida que caló hondo en miles de personas. Una trayectoria que va mucho más allá del fútbol y que ni siquiera se ha perdido después de su retirada. El de la finta y el sprint marcó la vida de muchos aficionados que todavía hoy sueñan con conocerlo como es el caso de Antonia Fernández, una bética de 73 años y natural de Almonte que no quiere marcharse sin poder intercambiar algunas palabras con su ídolo.

Antonia Fernández se considera bética desde que su madre la "parió". Tiene 73 años y es natural de Almonte, la cuna de los rocieros, aunque ella le pide a la Virgen poder conocer algún día a Joaquín. "No me quiero morir sin cumplirlo. Es mi ilusión. Ha sido mi ídolo desde toda la vida, desde que empezó a jugar", argumentaba en su entrevista para ElDesmarque.

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"He soñado millones de veces con conocer a Joaquín. Yo no me quiero morir sin conocerlo. Tengo 73 años y ya es hora de que lo conozca. No lo conozco, pero lo quiero. Ya no juega, pero lo veo sentadito en el palco y me pongo muy contenta. Yo lloré cuando se retiró porque pensaba que ya no lo vería más jugar. Tiene arte hasta corriendo. Cuando salía al campo sabía muy bien cómo manejar al equipo", comentaba.

En toda esta historia ha tenido mucho que ver Curro Reyes, el padre de José Antonio Reyes, quien a pesar de ser sevillista reconoce que en este tipo de casos la rivalidad no importa: "Lo más bonito que hay es darle esa ilusión que quería. Si me lo pide me da igual del equipo que lo sea, porque para ella es la ilusión más grande del mundo. Si viene Joaquín ya no digo nada. Claro que lo conseguiremos. Y si no viene, se va nadando ella dice".

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Antonia Fernández es una fanática del Real Betis Balompié, pero sobre todo de Joaquín Sánchez. En su casa guarda como oro en paño todo un arsenal de detalles inspirados al portuense e incluso presume de haberle compuesto una canción al exfutbolista. ¿Quieres conocer su historia? Puedes verla en el vídeo de arriba.