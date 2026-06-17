Basilio García Sevilla, 17 JUN 2026 - 14:24h.

Biris, Accionistas Unidos y la FPS lanzan mensajes en la víspera de la manifestación

Los cinco hitos del sevillismo a los que apela Accionistas Unidos antes de la manifestación del 18-J

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El sevillismo calienta motores para la celebración de una manifestación que promete ser histórica. La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando estima que puede contar con unos 30.000 participantes, Biris Norte está moviendo sus redes sociales para incentivar la participación, y Accionistas Unidos del Sevilla FC calienta la concentración mientras planea requerir la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas con el porcentaje del capital social que representa.

A las 20.30 horas, el sevillismo está citado en la explanada de Gol Sur para iniciar una marcha hacia el centro de la ciudad y demostrar que están hartos de estar hartos, que quieren que la gestión cambie, y que el Sevilla FC no puede seguir así ni un minuto más.

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En el caso de Accionistas Unidos, el mensaje está claro. De toda la historia del Sevilla, solo tres décadas y media ha sido considerado una sociedad anónima deportiva, y en ese contexto señala a los grandes accionistas. “El Sevilla Fútbol Club, ni está en venta, ni les pertenece”, indica en una de las tres arengas digitales que han publicado los convocantes de la concentración.

Por su parte, Biris Norte es más directo: “Mañana sal a la calle a defender al Sevilla de quienes lo están matando”, mientras que la Federación de Peñas apela a que el Sevilla es “su gente” y “su afición”.

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Accionistas Unidos

De los 136 años de historia del Sevilla FC, sólo 34, son bajo la denominación impuesta de SAD.

Que no os confundan: Pueden mercadear con sus acciones y pueden enriquecerse vendiendo la SAD, pero el Sevilla Fútbol Club, ni está en venta, ni les pertenece.

Nuestro patrimonio inmobiliario, ha sido levantado con el esfuerzo de varias generaciones de sevillistas. ¡Y defenderemos ese legado! ¡Sevillista, esta es tu manifestación!

Biris Norte

Mañana sal a la calle. Por el niño que dejaste atrás y soñaba cada vez que pisaba el templo. Por aquella persona que te otorgó la mayor herencia. Por el sufrimiento de los años malos. Por las generaciones que se fueron sin ver a su equipo campeón. Por las generaciones que vienen por detrás. Por las noches de jueves inolvidables. Por los kilómetros recorridos. Por nuestro estadio, nuestra casa. Por este amor loco, inquebrantable y desinteresado. Mañana sal a la calle a defender al Sevilla de quienes lo están matando porque en esta época tan negra cobra más sentido que nunca está frase. EL SEVILLA SOMOS NOSOTROS.

La Federación de Peñas

Porque el Sevilla F.C. es su gente.

Porque el Sevilla F.C. es su afición.

Mañana volvemos a estar donde siempre hemos estado: junto a nuestro escudo y nuestros colores.

¡No faltes!

¡EL SEVILLA SOMOS NOSOTROS!