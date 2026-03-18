Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 23:45h.

Las paradas salvadoras de Musso que sostuvieron al Atlético en Londres

Destacó el papel individual de muchos jugadores

Compartir







Diego Simeone ya tiene a su Atlético de Madrid en cuartos de final. El cuadro rojiblanco supo sufrir ante el Tottenham y, pese a la derrota, hizo bueno el resultado de la ida. Tras el partido, en la rueda de prensa, el técnico argentino se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos y destacó el gran papel que protagonizaron la inmensa mayoría de sus pupilos.

En el horizonte espera el Barcelona. Una eliminatoria de cuartos ante un equipo con el que se verá las caras seis veces esta temporada. Para analizar las opciones del Atlético en la eliminatoria, Simeone recordó el consejo que el Mono Burgos le daba cuando formaba parte del cuerpo técnico.

"Yo siempre saco cosas de la gente que me acompañó y nos dio mucho. Por ejemplo Germán Burgos. Nos decía que había que jugar amistosos contra el Barcelona, el Madrid, el Bayern. Más partidos juegas contra ellos, menos miedo tienes. Jugando más seguido es probable que tengamos mas opciones de buscarle la vuelta", recordó.

La rueda de prensa de Simeone

Satisfecho por la clasificación: "Contento por el crecimiento del club, por el crecimiento del equipo y la continuidad y posibilidad de avanzar a cuartos, entre los ocho mejores de Europa. Sabemos que cada vez va a ser más difícil, pero tenemos una ilusión bárbara".

El partido: "Fue incómodo, nunca pudimos manejarlo totalmente. Nosotros no empezamos bien, reaccionamos cuando nos marcaron el gol. En el segundo tiempo empezamos de la mejor manera. Pudimos haber hecho el tercero dos veces en dos jugadas seguidas, no pudimos aprovecharlas de la mejor manera. Después terminó el partido con ese penal y se fue de a poco".

PUEDE INTERESARTE España se acerca más a la plaza extra para la Champions League 26/27, con Alemania apurando sus opciones

Nombres: "Muy buena la de Juan y la de varios chicos, Me encantó Cardoso, con un ritmo enorme, recuperación, salida. Partidazo de Julián, de Lookman, de Hanko, de Robin".

Precaución con Lookman: "El primer gol es todo de él. Una calma que tiene para tomar decisiones. Un golazo espectacular de Julián. Con las situaciones que se fueron generando no queríamos quedarnos con uno menos".