Ocho jugadores del Valencia CF acaban contrato hoy y nueve más empiezan su último año: así está el mercado

Con Guido Rodríguez, el Valencia CF encabeza la lista de equipos con más refuerzos de LALIGA

Gayà será el nombre propio del año próximo, al igual que Guido lo es de este verano

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ValenciaHoy no es un día más. Hoy, 30 de junio, ocho futbolistas acaban contrato oficialmente con el Valencia CF y, aunque la mayoría de sus destinos están claros, todavía quedan algunas incógnitas por resolver. Además, en clave futuro, la nómina de jugadores que entran en su último año de contrato es aún mayor; en total nueve. Muchos de los que se van se han despedido ya; otros incluso tienen destinos claros, pero los más todavía tienen por decidir su futuro e, incluso, alguno podría volver a Mestalla. Toca pues repasar los ocho jugadores que formalmente acaban contrato hoy.

Los ocho jugadores que acaban contrato en el Valencia CF y sus posibles destinos

Este 30 de junio formalmente acaban contrato: Julen Agirrezabala, Thierry Rendall, Renzo Saravia, Eray Cömert, Unai Núñez, Guido Rodríguez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán.

El meta Agirrezabala vuelve al Athletic que, probablemente, volverá a sacarlo al mercado ya que el Valencia CF no ha ejercido su opción de compra. Thierry Rendall se busca equipo y negocia con el Venezia; mientras que el otro lateral diestro, Renzo Saravia , tiene intereses en Argentina y Arabia.

Eray Cömert sigue en el mundial, ni ha anunciado su marcha, ni se le conoce destino. Quedó con el Valencia informar de cualquier novedad, pero estas no han ocurrido. Unai Núñez por su parte lo tiene claro: vuelve a Vigo, tiene contrato y Giráldez decidirá por él.

Por lo que a la línea ofensiva se refiere, el Valencia CF no descarta intentar volver a contrar con Largie Ramazani , si las condiciones se dan y, aunque Lucas Beltrán le gusta al entrenador, su precio de salida de la Fiorentina lo hacen casi inviable.

El caso Guido Rodríguez, la estrella de los fichajes

En el centro del campo, Guido Rodríguez es la estrella del mercado che. El argentino ha sido y es el deseo de Carlos Corberán y el club ha apalabrado su fichaje que ha costado porque estaba libre pero sabe que es su último gran contrato. Dos años más uno, un buen salario y semanas de negociación han sido necesarias para poder cerrarlo. Falta la firma.

Los que entran en su último año de contrato: Gayà y ocho más

Al margen de los ocho futbolistas señalados, hay otros nueve que empiezan este 1 de julio su último año de contrato. Muchos de ellos no tienen su futuro asegurado. En concreto son: Rivero, Dimitri Foulquier, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, Baptiste Santamaría, Luis Rioja, Dani Raba y Alberto Marí y Sergi Canós, que vuelven de cesión.