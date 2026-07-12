Nou Mestalla, Año 0: llega la fase final

Las Peñas del Valencia CF se trasladan al Nou Mestalla aprentado al equipo: "Luchar por Europa"

Dentro de 365 días el Valencia CF tendrá que tener el estadio listo

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Con el comienzo de las obras de la zona del terciario y el anuncio por parte de la Agrupación de Peñas del Valencia CF de que vuelven a casa y tendrán su sede en el nuevo estadio, comienza el Año Cero de Mestalla. Según el cronograma pactado con el Ayuntamiento de Valencia, el 11 de julio de 2027 tendrá que tener el certificado final de obras y poder inaugurar su campo el día 12 y, de paso, estar listo para ser sede el Mundial 2030.

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Cómo van las obras

En estos momentos, el Nou Mestalla acaba de completar el anillo de compresión que sostendrá la enorme cubierta que cubre el estadio valenciarista. Fue el propio Valencia quien lo anunció y ha colgado una bandera del club y una Senyera para celebrarlo.. Con esta con esta ejecución, el Valencia sigue cumpliendo los hitos marcados en el cronograma que firmó con el Ayuntamiento y, por tanto, se mantiene la previsión de que el estadio esté terminado en julio de 2027 para empezar la temporada 2027-28.

Además, ya se están izando los cables que sostendrán la cubierta que culminará el campo y casi las obras. La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355, que constan de 38 metros de altura y un peso de más de 30 toneladas cada uno.

Además, la fachada está empezando a tomar forma con las singulares placas grises que cubrirán las balconadas. En la actualidad, además, se ha avanzado en las protecciones del graderío para el despliegue de los cables radiales. A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera y diversas zonas interiores.

¿Cuándo estará acabado y qué falta?

Cabe recordar que el Valencia reinició el 10 de enero de 2025 las obras del Nou Mestalla tras un parón de casi dieciséis años y con un nuevo proyecto que incluye una cubierta para sus más de setenta mil asientos. Según la licencia de obras y el cronograma pactado con el Ayuntamiento, tiene que estar acabado en un máximo de 30 meses, es decir en julio de 2027. La fecha es el 11, pero puede demorarse en función de las licencias. El club asegura que FCC lleva el 75% de la obra ya acabado y que está cumpliendo los hitos marcados. Tras quince años parado, esta vez es la definitiva.

El club asegura que FCC lleva el 75% de la obra ya acabado y que está cumpliendo los hitos marcados. Tras quince años parado, esta vez es la definitiva.

Lo que falta básicamente empieza por el proceso de montaje pautado de la cubierta, pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down, etc. consumirá unos 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas 3 meses antes de la efectiva culminación de todas obras.