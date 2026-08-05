Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 13:08h.

El Celta asume la realidad de Unai Núñez y cambia el guion por completo: una última opción

Marco Garcés cubre otra de las necesidades de Claudio Giráldez

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El Celta vive días intensos desde sus oficinas en materia de fichajes. La llegada esta semana de Abdoulaye Faye y de otras tantas incorporaciones para el Fortuna pueden no ser las únicas. Marco Garcés ya dejó caer, durante la presentación del central senegalés, que la incorporación de un portero estaba bastante avanzada. Todo apunta a que será efectiva próximamente. Altay Bayindir se convertirá en nuevo futbolista celeste si nada cambia de forma radical.

Según informa Fabrizio Romano, Celta y Manchester United han alcanzado un acuerdo para la cesión de Altay Bayindir en Balaídos. El meta turco llegará a préstamo con una opción de compra de cuatro millones de euros. A su vez, el conjunto británico se guarda un alto porcentaje de una futura venta cuya cifra no ha trascendido hasta el momento. Durante este préstamo por una temporada será el cuadro vigués el que abone su salario al completo.

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Así las cosas, con la llegada de Bayindir el Celta cubriría una de las necesidades del cuerpo técnico en este mercado estival.

Abel Caballero y la obra de Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó este lunes que la obra de remodelación de Balaídos va "en tiempo y forma", por lo que no ve problemas para que el estadio donde juega el Celta sus partidos como local sea una de las sedes del próximo Mundial 2030.

"La obra va perfectamente en tiempo y forma, mejor que muchos otros candidatos en estos momentos. Acabaremos la reforma del estadio para tener 43.000 asientos y ser sede del Mundial", declaró Caballero, quien criticó la postura de la Federación Española respecto a la candidatura de Vigo. "La Federación está sembrando dudas y diciendo falsedades, como ya hicieron antes en otras ocasiones", denunció el alcalde de Vigo en un audio remitido a los medios de comunicación.

Finalmente, el regidor socialista también destacó el ritmo de montaje de la cubierta de la grada de Gol, la cual se encuentra en obras. "Son 16 tramos, 6 en la parte de delante y 10 en la parte de atrás de la grada. Si todo sigue así, estaremos a final de este año con la grada de Gol completamente terminada", apuntó.