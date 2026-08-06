Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 10:23h.

Claudio Giráldez explica sus últimas decisiones en el Celta y responde al mercado: "Lejos"

El Celta permanece atento a cualquier novedad

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Las novedades con respecto al mercado de fichajes del Celta se suceden. Desde que arrancó agosto Marco Garcés metió una marcha más en diversas negociaciones, cerró la llegada de Abdoulaye Faye y tiene apalabrada la incorporación del portero Altay Bayindir y maneja otras alternativas como la de Exequiel Zeballos. El club mantuvo conversaciones con su representante y acercaron posturas, aunque ahora parece que esta posibilidad se complica.

Exequiel Zeballos nunca tuvo como prioridad llegar al Celta. Jugar en la Serie A, concretamente en el Nápoles, era su deseo. Sin embargo, en los últimos días las conversaciones parecían haberse estancado, lo que generó más ruido sobre esa posibilidad de jugar en Balaídos la próxima temporada. Por desgracia, esta opción se aleja a tenor de las últimas informaciones.

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Desde Argentina aseguran que las negociaciones con el Nápoles vuelven a estar sobre la mesa. Boca Juniors ya habría recibido una oferta formal por Zeballos con las cifras de su fichaje y las formalidades avanzan. Aún así, el conjunto italiano debe dar un paso decisivo antes de abordar esta incorporación. Para la llegada del atacante, debe desprenderse de hasta tres futbolistas. Solo así podrá hacer frente a su contratación. Mientras tanto, el Celta permanece atento a cualquier novedad.

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Altay Bayindir, al caer

Como decíamos, la incorporación del nuevo portero del Celta es cuestión de tiempo. Altay Bayindir está cerrado y próximamente se hará oficial su fichaje desde el Manchester United. El turco llegará cedido con una opción de compra de cuatro millones de euros bajo el brazo. A su vez, el conjunto británico se guarda un alto porcentaje de una futura venta cuya cifra no ha trascendido hasta el momento.

En los últimos días, las incorporaciones también se suceden en el Fortuna de cara a su nuevo proyecto en LALIGA HYPERMOTION. La maquinaria celeste no para en un mes de agosto frenético.