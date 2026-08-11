Tres fichajes, 230 millones y tres ofertas en 'stand by' en el Barcelona

La operación llegada, frenada a la espera de mejorar las propuestas económicas

El agente de Natan insiste en el interés del Barcelona

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Apenas restan cuatro días para que arranque LaLiga de forma oficial, diez si tenemos en cuenta que el FC Barcelona no jugará hasta el 23 de agosto. Pero en los despachos del Camp Nou aún hay mucho trabajo por hacer. El mercado de fichajes empieza a entrar en su recta final y la dirección deportiva, encabezada por Deco, tiene tres nombres apuntados en rojo en su lista de llegadas. Tres refuerzos que, de cerrarse, podrían superar al menos los 230 millones de euros. El caso es que el cuadro blaugrana no termina de subir sus ofertas y las tres operaciones siguen demorándose en el tiempo.

Julián Álvarez, una situación compleja

La primera, la más conocida y a la vez la más urgente por la situación en la delantera tiene un nombre propio: Julián Álvarez. En Barcelona llevan todo el verano insistiendo en que es la gran prioridad, que van a mejorar su oferta y que no van a dejar tirado al argentino, pero la realidad es que esa segunda oferta sigue sin llegar. Y ya han pasado muchas, demasiadas semanas desde la primera y desde las polémicas palabras del jugador en pleno Mundial.

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En el Atlético tienen claras dos cosas, al menos a priori: no dejarán salir a Julián a ningún club por menos de 150 millones de euros, de manera general, y no dejarán salir a Julián al Barça, de manera concreta. La primera oferta azulgrana resultó irrisoria para los intereses colchoneros y, desde entonces, han llegado decenas y decenas de noticias desde la Ciudad Condal sin que el club termine de poner el dinero sobre la mesa y mostrar una convicción total por el argentino.

Los fichajes prioritarios del Barcelona

Pero hay vida más allá de Julián, a quien habrá que buscar una alternativa si no consiguen convencer al Atlético. Y el segundo nombre propio, en este caso, es bastante evidente: Rodrigo Hernández. El centrocampista está decidido a firmar por el Barça, pero la situación empieza a tener ciertas similitudes con el argentino: en el Camp Nou ofrecen 40 millones, el Manchester City pide 70 millones y la segunda oferta no termina de llegar. Todo invita a pensar que la operación llegará a buen puerto por la predisposición del jugador, pero lo cierto es que, a día de hoy, las distancias entre los dos clubes son mayores de lo que pudiera parecer.

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El tercer nombre propio, alargando durante semanas y meses, es el de Joao Cancelo. La idea del Barça era que el portugués no tuviera que incorporarse a los entrenamientos con el Al-Hilal, pero la realidad vuelve a ser diferente: hay acuerdo con el jugador, no hay acuerdo con el club. La operación podría cerrarse por unos 10 millones de euros, pero su fichaje sigue demorándose en el tiempo. LaLiga ya está aquí y el Barça, en definitiva, aún tiene mucho trabajo por hacer.