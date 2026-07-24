La primera alineación de Hansi Flick en el Barcelona 26/27, contra el Europa

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 19:48h.

Así sale el Barça ante el Europa

El tremendo cabreo del FC Barcelona con la lesión y el tiempo de baja de Frenkie de Jong

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El FC Barcelona arranca este viernes su ronda de amistosos de pretemporada 2026 con el duelo ante el Europa en el que Hansi Flick ha confirmado su primera alineación del verano. Con un gran número de futbolistas aún de vacaciones, entre los que se encuentran los ocho campeones del mundo con la Selección Española, el técnico alemán ha dado la oportunidad a varios canteranos ante el conjunto de Primera RFEF.

Apenas cuatro futbolistas con ficha del primer equipo la pasada campaña arrancarán de inicio en el encuentro que se disputa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a puerta cerrada. Wojciech Szczesny participará en la portería con Andreas Christensen y Gerard Martín en el eje de la defensa y Roony Bardghji en la banda derecha del ataque.

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Los laterales estarán ocupados por Héctor Fort, de vuelta tras una fructífera cesión en el Elche sólo frenada por su grave lesión de hombro y Jofre Torrents, habitual durante la pasada campaña con varios partidos y que podría salir cedido. Menos experiencia tienen los tres hombres del centro del campo, con los jóvenes Guille Fernández, Brian Fariñas e Ibrahim Diarra buscando llamar la atención de Hansi Flick durante esta pretemporada.

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En ataque, junto a Roony Bardghji, jugarán Shane Kluivert (el menor de los hijos del exfutbolista azulgrana de los Países Bajos) y Hamza Abdelkarim, que participó con Egipto en el Mundial pese a no haber debutado con el primer equipo del Barça. En el banquillo esperará para estrenarse con la camiseta blaugrana Karim Adeyemi después de que esta semana se confirmase su fichaje de manera oficial y se presentase junto a Joan Laporta.

Alineación confirmada del Barça ante el Europa

XI del FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents; Brian Fariñas, Guille Fernández, Ibrahim Diarra; Roony Bardghji, Shane Kluivert, Hamza Abdelkarim.