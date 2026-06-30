Juan Pérez 30 JUN 2026 - 08:46h.

Florentino ha hablado con el Bayern, pero no precisamente para negociar

Michael Olise elimina todas sus fotos con el Bayern y las redes especulan con su fichaje por el Real Madrid

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El desenlace del plan deportivo del Real Madrid para la temporada 26/27 tiene el interrogante de saber si se va a buscar un atacante, y de entre todos el perfil de Michael Olise, deseado por Mbappé, es el más repetido. El francés de 24 años es una estrella, está asentado como uno de los mejores encaradores del mundo desde la banda derecha y se ha vinculado al conjunto blanco en varias ocasiones a pesar de que en el Bayern de Múnich no quieren saber nada de negociaciones.

El mercado de fichajes del Real Madrid cambió el día que Florentino Fernández le dijo a Iker Jiménez en Cuatro que haría una oferta de 150 millones por una megaestrella. En ese momento el nombre de Michael Olise salió al escaparate como una de las opciones más interesantes para complementar el ataque del Real Madrid junto a Vinicius Junior y Mbappe, pero entonces se abrió una puerta inesperada en el culebrón Julián Álvarez y el resto de nombres pasaron al segundo plano.

Michael Olise está en la órbita de Florentino Pérez como lo están todos los grandes jugadores a su nivel, pero en el Bayern de Múnich no están por la labor ni siquiera de sentarse a hablar con los merengues. Según desvelan desde Alemania en el medio Abendzeitung, Herbert Hainer comenta como presidente del conjunto bávaro que "si Florentino tiene una oferta en mente, puede ahorrarse el esfuerzo porque no queremos vender a Michael".

Ese muro bloquea por ahora cualquier tipo de negociación, aunque Hainer también admite que ha hablado con el Real Madrid en privado con respecto a Olise. El único contacto actual entre Florentino y Hainer ha sido precisamente para eliminar los rumores sobre el jugador francés. El máximo mandatario del Bayern de Múnich ha confesado que Florentino le ha dicho que "no tienen absolutamente ningún contacto con Michael Olise y, en segundo lugar, que no quieren estas especulaciones constantes en los medios".

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Ese interés descubre un movimiento sintomático del Real Madrid para poner la semilla de lo que puede ser un fichaje a medio plazo, porque parece difícil imaginar una bomba después de conocer estas declaraciones. Aún así el Real Madrid necesita a alguien en la zona de ataque después de fichar a Dumfries, Cucurella, Konate y Bernardo Silva, mientras Enzo Fernández suena como el próximo en el horizonte.