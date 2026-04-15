Alberto Cercós García 15 ABR 2026 - 16:13h.

Raphinha, tras la eliminación del Barça en el Metropolitano, se enzarzó con la grada y ahora pide disculpas

En vídeo, la tremenda rajada de Joan Laporta sobre la actuación arbitral de la Champions: "Fue una vergüenza"

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La eliminatoria de Champions entre Atlético de Madrid y FC Barcelona ha dejado infinidad de imágenes para el recuerdo. Más allá de ser los colchoneros los claros protagonistas por plantarse en las semifinales de la competición, durante los dos partidos las decisiones arbitrales han sido muy cuestionadas: desde las expulsiones de Pau Cubarsí y Eric García, a las declaraciones de Joan Laporta cargando contra el VAR. A fin de cuentas se ha tratado de un choque muy tenso por la relevancia del contexto, pero hubo más. Las cámaras de DAZN 'cazaron' a Raphinha haciendo unos gestos a la afición del Atlético de Madrid, y ha tenido que salir él mismo ha explicar lo sucedido.

Raphinha, tras la eliminación del Barça, no se cortó ni un pelo. Ante los medios, el atacante brasileño tiró de sinceridad y dio su punto de vista sobre la actuación del árbitro en el Metropolitano. "El arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron. Para mí ha sido un partido robado", comentaba. Pero la historia de sus quejas ya venían de antes; precisamente tras el fin del partido, donde el jugador del Barça se medio encaraba con la afición colchonera. "En la siguiente, para afuera", soltó Raphinha aún en el césped del Metropolitano y mirando a la grada.

De los gestos a la disculpa pública

Con el paso de las horas y la baja de la intensidad producida por el partido, ha sido el propio Raphinha quien ha pedido perdón por su comportamiento en el terreno de juego. Fabrizio Romano, uno de los periodistas más famosos en clave mercado, es quien ha recibido esa disculpa en el vídeo que él mismo publicó en Instagram.

"Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto", zanja el propio futbolista arrepentido de sus actos.