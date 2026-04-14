Celia Pérez 14 ABR 2026 - 23:49h.

El director deportivo quiso señalar una buena acción del central francés

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El Atlético de Madrid ha vivido esta noche una de las grandes citas para la historia del Metropolitano. El cuadro de Diego Pablo Simeone consiguió sacar adelante una exigente eliminatoria de cuartos de final de Champions League frente al FC Barcelona que celebró por todo lo alto. Eso sí, fue un partido en el que también le tocó sufrir y que dejó a un gran señalado por sus errores: Clement Lenglet.

El central francés quedó marcado en la foto del 0-1 de Lamine Yamal con un error bastante importante y en el segundo de Ferran Torres, demostrando demasiada pasividad. Sobre todo el encuentro de esta noche y especialmente sobre el rendimiento de Lenglet ha sido preguntado Mateu Alemany. El director deportivo rojiblanco, en los micrófonos de Movistar, asumió el error del central, pero también quiso destacar su papel en otra jugada importante del partido.

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"Clement evidentemente ha sufrido en esa acción inicial que nos cuesta el gol. Pero también quería destacar, en la jugada del gol anulada a Ferran. Hace una acción defensiva extraordinaria. Al chut de Gavi, que se quedaba solo delante del portero. Prácticamente gol sí o sí. Que se fijen y la pongan también. No vamos a hablar de las cosas. Cierto que ha habido un error. Cierto que tiene una acción decisiva, porque ese balón se va Gabi. Eso es gol sí o sí. Acción defensiva espectacular de Clement.", apuntó Alemany.

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Con todo ello, el Atlético consiguió sacar una dura eliminatoria que se le puso cuesta arriba en el Metropolitano con los goles de Lamine y Ferran Torres Los tantos culés suponían la igualdad en el cómputo general, pero el tanto de Lookman consiguió de nuevo decantar la balanza para el lado rojiblanco, que nueve años después volverá a disfrutar de una semis de Champions League.