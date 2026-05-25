El Como quiere convencer a Florentino Pérez para que no se lleve a Nico Paz

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 14:27h.

El jugador argentino ha sido una pieza clave en la clasificación del Como para la Champions League

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El futuro de Nico Paz vuelve a centrar todas las miradas en Italia. El Como no pierde la esperanza de seguir contando con el mediapunta argentino y ya trabaja para intentar convencer al Real Madrid de prolongar una temporada más su estancia en la Serie A. El club italiano considera clave la continuidad del futbolista para continuar con garantías su ambicioso proyecto deportivo tras una campaña histórica en la que Cesc Fàbregas les ha clasificado para la Champions League.

Desde Italia, Sport Mediaset asegura que los dirigentes del Como mantienen conversaciones para explorar cualquier fórmula que permita retener al jugador de 21 años. La operación, sin embargo, no parece sencilla. En el Real Madrid siguen viendo a Nico Paz como una de las grandes joyas de futuro de la cantera blanca y su progresión en el fútbol italiano no ha hecho más que reforzar esa idea dentro de la entidad madridista.

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Cesc Fàbregas quiere que Nico Paz se quede en el Como

Uno de los más contundentes sobre el futuro del argentino ha sido Cesc Fàbregas. El técnico del Como cerró públicamente la puerta a una posible salida al Inter de Milán y dejó claro que el escenario solo contempla dos opciones. "Nico Paz jugará en el Como o en el Real Madrid, no en el Inter", dijo. "Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene".

En Italia afirman que el entrenador catalán ha reconocido internamente el enorme vínculo personal que mantiene con Nico Paz, al que considera prácticamente “como un hijo”. La última información desde Italia es que el Como luchará hasta el final para que la joya argentina juegue un año más con ellos.

El Real Madrid tiene el control de la operación

La realidad es que el Real Madrid tiene la sartén por el mango y si al siguiente entrenador del conjunto blanco, que todo parece indicar que será José Mourinho, le encaja en sus planes, Nico Paz volverá. El diario deportivo Corriere dello Sport abrió este sábado pasado su portada con: "Mou se queda con Paz. Nico regresa a su club de origen, le gusta a José y no lo deja ir". El mediapunta argentino también podría ser un opción para hacer caja si al final no tiene hueco en la plantilla merengue.