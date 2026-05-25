Jorge Morán 25 MAY 2026 - 07:41h.

El jugador despidió la temporada con un mensaje en redes sociales

Kyle Walker alucina con la ausencia de Trent Alexander-Arnold en Inglaterra: "Inaudito siendo del Madrid"

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Noche de despedidas en el Bernabéu tras el Real Madrid vs Athletic. El feudo madrileño sirvió para despedir a leyendas como Dani Carvajal o a jugadores que han dado tanto en los últimos años, como el caso de David Alaba. Un partido en el que una de las ausencias más significativas, además de la de Vinicius, fue la de Trent Alexander-Arnold, quién no estará con su selección en el Mundial 2026.

El inglés no pudo estar junto a sus compañeros por un virus y no pudo despedir la temporada en el terreno de juego. El lateral derecho, que ha sido muy cuestionado en sus primeros meses en el Real Madrid, ha ido mejorando con el paso de los partidos y dejó un mensaje a sus aficionados junto a una publicación en su cuenta de Instagram.

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El mensaje de Trent Alexander-Arnold a la afición del Real Madrid

Horas después del último partido, el ex del Liverpool subió varias fotografías de la temporada a las redes sociales, con un mensaje en el que se puede ver su interés de seguir creciendo en la casa blanca. "Madridistas, me habéis recibido con los brazos abiertos. Desde el primer día que llegué me has protegido", comenzó diciendo.

Incluso se atrevió a reconocer que no había tenido el mejor nivel en los primeros meses de competición. "Me llevó unos meses encontrar el ritmo y instalarme en el nuevo ambiente, pero ahora me siento completamente como en casa. Tomaré un buen descanso y trabajaré durante el verano", apuntó Trent Alexander-Arnold, que terminó el texto dejando una promesa ambiciosa hacia los hinchas madridistas.

"¡Prometo que traeremos trofeos de vuelta a este increíble club la próxima temporada!", señaló el futbolista. El inglés ha disputado 30 partidos en toda la temporada, en los que no ha logrado anotar ni un gol, pero ha dejado cinco asistencias.