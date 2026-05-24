Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 16:53h.

Un amplio sector de la afición carga contra el atacante brasileño

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El Santiago Bernabéu vivió el pasado sábado una noche repleta de emociones que acabó en victoria, pero en la que el fútbol pasó a un segundo plano. En el cierre de LALIGA EA Sports 2025/26, Dani Carvajal protagonizó una de las historias más potentes con su despedida del Real Madrid. Compañeros y rivales le dijeron adiós con un sincero pasillo de honor, aunque faltaba alguien: Vinicius.

"Tiene permiso del club por un asunto personal y no sabemos aún si podrá estar mañana", comentó Arbeloa en la rueda de prensa previa al entrenamiento. La duda se resolvió cuando el club blanco compartió la lista de citados. En ella no aparecía el astro brasileño.

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Señalan a Vinicius en el Real Madrid y lo comparan con Mbappé

El compromiso del extremo nunca se ha cuestionado a lo largo de un curso marcado por la irregularidad y los problemas extradeportivos. Vinicius, sin nada en juego, pidió permiso al club para no disputar el choque ante el Athletic Club, con la mirada puesta en el próximo Mundial con Brasil. Sin embargo, entre un amplio sector de la hinchada merengue no se entiende su ausencia en el estadio.

En el día del adiós a Dani Carvajal, Vinicius no ejerció como uno de los capitanes del Real Madrid y optó por ausentarse. Este domingo, el futbolista brasileño ha compartido una imagen en sus perfiles sociales en la que aparece pisando suelo carioca.

Para algunos, un detalle sin importancia de un jugador que ha dado la cara, con más o menos acierto, en una temporada en la que otros compañeros no han estado a la altura. Para otros, un gesto impropio de un capitán madridista con toda una leyenda. Un debate que se puede apreciar en los siguientes ejemplos de hinchas del Real Madrid en las redes sociales: