Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAY 2026 - 13:31h.

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha propuesto una serie de medidas pensando en los socios del conjunto blanco

Las 11 promesas electorales de Enrique Riquelme a los socios del Real Madrid con entradas, palco o descuentos

Compartir







Enrique Riquelme ha hecho la primera presentación sobre las medidas para los socios del Real Madrid que implantaría si sale elegido como presidente del conjunto blanco. El empresario ha anunciado la 'Ciudad del Socio' en Valdebebas con un pabellón de baloncesto, pistas, hoteles y zonas infantiles y acto seguido ha hablado sobre varias de las decisiones que tomaría para mejorar el trato hacia los socios. Una de ellas ha llamado la atención ya que tiene que ver con el rendimiento del Madrid en el campo y es que hasta que los de Concha Espina no vuelvan a ganar una Champions League, la cuota de socio se verá reducida en un 50%. Las elecciones para la presidencia del club merengue se celebrarán el próximo domingo 7 de junio y Enrique Riquelme comenzará desde mañana a hablar del apartado deportivo del conjunto blanco.

Enrique Riquelme propone que la cuota del socio se reduzca en un 50% hasta que el Real Madrid gane una Champions League

El empresario ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas con el objetivo de reforzar el papel del socio dentro del club. Entre sus propuestas destacan el compromiso de mantener al Real Madrid siempre en manos de sus socios, una rebaja del 50% en la cuota hasta que el equipo vuelva a conquistar una Copa de Europa y la creación de una lista transparente para los nuevos abonos. Además, plantea la realización de un sorteo ante notario, para adjudicar 10.000 nuevos abonos entre los socios, facilitar un mayor acceso a entrenamientos en fechas señaladas y poner en marcha una agencia de viajes destinada a peñas y aficionados, entre otras iniciativas.

Enrique Riquelme está enfocando buena parte de su campaña en la figura del socio y en los beneficios que, a su juicio, debería recibir por pertenecer al club. Considera que este aspecto ha sido descuidado durante la etapa de Florentino Pérez y, a partir de mañana, comenzará a hablar del apartado deportivo y de los fichajes que promete traer si sale elegido como presidente del Real Madrid el próximo domingo 7 de junio.