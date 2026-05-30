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El Real Madrid ya conoce a sus grandes rivales por Konaté tras su decisión con el Liverpool

Ibrahima Konaté durante un partido del Liverpool esta temporada
Ibrahima Konaté durante un partido del Liverpool esta temporada. Cordon Press
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El futuro de Ibrahima Konaté apunta a convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado. Según informa L'Équipe, el central francés ha tomado la decisión de no renovar su contrato con el Liverpool, una situación que ha puesto en alerta a varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid.

Konaté se aleja del Liverpool

Las negociaciones para ampliar su vínculo con el conjunto inglés no han llegado a buen puerto y todo apunta a que el defensa buscará una nueva etapa lejos de Anfield.

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La situación resulta especialmente atractiva para los clubes interesados, ya que Konaté podría acabar saliendo como agente libre una vez expire su contrato o forzar una operación en los próximos mercados para evitar que el Liverpool le pierda sin ingresar dinero.

El Real Madrid lleva tiempo monitorizando el mercado de centrales y el nombre del internacional francés encaja en el perfil que gusta en Valdebebas por edad, experiencia y margen de crecimiento.

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Ibrahima Konaté, jugador del Liverpool
Ibrahima Konaté, jugador del Liverpool. Mike Egerton (CordonPress)

Bayern y Chelsea entran en la carrera

Según la información publicada en Francia, el Real Madrid no está solo en la puja. El Bayern de Múnich y el Chelsea aparecen actualmente como los dos principales competidores por hacerse con el defensor del Liverpool.

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Eso sí, la operación no parece cercana a resolverse. Las mismas fuentes apuntan a que el proceso será largo y que resulta poco probable que Konaté tome una decisión definitiva sobre su futuro antes de la disputa del Mundial.

Por tanto, el mercado de verano promete estar marcado por una batalla entre varios de los clubes más poderosos de Europa por uno de los centrales más cotizados del continente.

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