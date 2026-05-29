Konaté dejará el Liverpool como agente libre y el Real Madrid ya se frota las manos

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 MAY 2026 - 12:49h.

El defensa francés es un objetivo del Real Madrid desde hace tiempo

Los grandes, a reventar LALIGA: el ambicioso mercado de fichajes de Atlético, Barcelona y Real Madrid

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El mercado de fichajes vuelve a colocar a Ibrahima Konaté en la órbita del Real Madrid. Desde Inglaterra aseguran que el central francés habría tomado la decisión de no renovar su contrato con el Liverpool y abandonar Anfield como agente libre, una situación que ya ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Entre ellos, el conjunto blanco, que es dese hace tiempo uno de los grandes favoritos para hacerse con el defensor.

La información, adelantada por TalkSport y respaldada posteriormente por Fabrizio Romano, señala que las conversaciones entre el futbolista y el Liverpool no han llegado a buen puerto y que, a día de hoy, el jugador no quiere ampliar su vinculación con los ingleses y ha decidido marcharse como agente libre. El Real Madrid, atento a la situación.

Ibrahima Konaté dejará el Liverpool como agente libre

El defensa francés, convocado por Didier Deschamps para el Mundial, habría decidido no renovar y dar por finalizada su etapa en el Liverpool. Konaté ha vuelto a completar una temporada de gran nivel en la Premier League, siendo fijo para Arne Slot y disputando 36 partidos (3.100 minutos). El galo es uno de los líderes de la defensa ‘red’ y, hace tan solo un mes, declaró que estaba cerca de firmar un acuerdo con el equipo inglés. "Existe una gran posibilidad de que continúe aquí la próxima temporada. Eso es lo que siempre he querido. Estoy a punto de firmar el contrato,", dijo el central. Sin embargo, su situación en el Liverpool ha dado un 'volantazo'.

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El Real Madrid ya se frota las manos

El Real Madrid lleva tiempo pendiente de Ibrahima Konaté. El club blanco cree que el francés encaja en el perfil de central que busca para reforzar el presente y el futuro de la defensa y la posibilidad de incorporarlo como agente libre convierte la operación en todavía más atractiva. Las constantes lesiones de Éder Militao pueden haber generado dudas dentro de la entidad madridista, especialmente por la dificultad del brasileño para mantener el nivel competitivo durante largos tramos al no poder estar siempre disponible.

A ello se suma la irregularidad y las dudas que Dean Huijsen, fuera de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, ha mostrado en algunos tramos de la temporada, pese a seguir siendo una apuesta de futuro. La opción Konaté está encima de la mesa y de llevarse a cabo, el conjunto blanco sumaría a un central contrastado, con experiencia en la élite y que podría convertirse en una figura clave en el once del Real Madrid.