Álvaro Borrego 28 MAY 2026 - 23:01h.

El presidente dejó entrever cuál será la clave para hacer funcionar a su nuevo Real Madrid

Florentino Pérez responde al fichaje de Mourinho y la renovación de Vinicius: "Estoy pensándolo"

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Se termina una de las temporadas más convulsas de la historia reciente del Real Madrid, consumando su segundo año consecutivo sin ganar un solo título importante. Una tesitura que obliga a la directiva a redoblar sus esfuerzos para mantenerle el pulso al FC Barcelona y volver a ser el que Florentino Pérez considera "el mejor club del mundo". Es ese el gran propósito del candidato a la presidencia, volver a poner a la entidad donde se merece. Para ello será imprescindible "un entrenador bueno" que logre poner orden en un vestuario que atraviesa sus horas más delicadas, después de la multitud de discusiones y rumorología filtrada sobre el vestuario en las últimas semanas. Una enmienda que podría conseguir José Mourinho, por más que el presidente se empeñe en asegurar públicamente que "aún no" ha "hablado con él".

El todavía presidente atendió este jueves a los compañeros de Teledeporte para seguir esbozando algunas de las líneas maestras de su proyecto. Si bien el miércoles se centró en un discurso más agresivo, en esta ocasión dejó algunas pinceladas deportiva, reiterando, por ejemplo, su deseo de renovar al internacional brasileño Vinicius Júnior, al que definió como "uno de los delanteros mejores del mundo".

Uno de los momentos más peculiares llegó cuando nombró a varios de los futbolistas de la plantilla, a su juicio los más importantes: "Mbappé, Vinicius, Fede Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, son los mejores jugadores que hay en el mundo", aseguraba el candidato, que tiene claro que este Real Madrid necesita de un entrenador con poder de mando y capacidad para conjugar a todos esos astros: "Un buen entrenador, a todos esos jugadores, les va a hacer vivir una etapa muy bonita en el Real Madrid", concluía.

Cuestionado por el 'caso Negreira', volvió a mostrarse contundente: "Ahí voy a muerte. Precisamente voy a ir este fin de semana a la final de la Champions, me ha invitado el presiente de la UEFA, y le voy a comunicar que cuando termine la campaña electoral le voy a entregar un dossier que hemos elaborado durante tres años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia de fútbol", aseguró.

Preguntado por el motivo de la convocatoria de las elecciones, Florentino Pérez explicó que "estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club" a través de su persona. "Y yo, como sigo creyendo que el club es de los socios dije: a convocar elecciones. El que quiera que se presente".