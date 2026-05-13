Asís Martín 13 MAY 2026 - 17:46h.

Lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet: qué tienen, parte médico y tiempo de baja con el Athletic con el Mundial a la vista

Esta noche el Athletic tiene hasta 7 jugadores apercibidos y los 'periquitos' a 5

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Mientras que el Real Oviedo ya es equipo de LALIGA HYPERMOTION otros muchos entran en la jornada 36 con la necesidad de aclarar su situación, como es el caso del RCD Espanyol y el Athletic Club que se ven las caras este miércoles en Cornellá el Prat, a partir de las 19.00 horas, con el arbitraje del colegiado…..

Ambas escuadras llegan a esta cita intersemanal tras haber perdido en la jornada previa el fin de semana y han optado por refrescar sus onces titulares, alineaciones totalmente confirmadas que ya tenemos en nuestras manos y aquí les avanzamos.

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146 días después de que el conjunto catalán fuese capaz de ganar un partido, en San Mamés, la tropa de Manolo González volverá a jugar frente al último rival al que consiguió vencer, el Athletic de Ernesto Valverde.

Va a arbitrar el duelo el belga del colegio extremeño Francisco José Hernández Maeso, mientras que en el VAR estará Javier Iglesias.

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Por su parte, el Athletic llega muy dolido tras perder el domingo en San Mamés contra el Valencia, y no conseguir quitarse de encima esa fea sensación que tienen sus aficionados de que el equipo del Txingurri se ha dejado ir después de salvar matemáticamente la categoría con su victoria en el derbi vasco de Mendizorrotza, ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

Las puertas de Europa, donde este año pueden ir ocho o hasta nueve equipos de LaLiga española, siguen abiertas siempre y cuando se hagan los deberes y eso pasa por vencer al conjunto catalán en su propio feudo del RCE Stadium.

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El Espanyol cuenta con 5 apercibidos (Edu Exposito, Pol Lozano, Carlos Romero, Ngongé y Omar El Hilali) por los 7 del Athletic (Jauregizar, Yuri Berchiche, Galarreta, Oihan Sancet, Berenguer, Paredes y Guruzeta)

El once titular del RCD Espanyol, en Cornellá el Prat, en la Jornada 36 de LaLiga

Para el encuentro de este miércoles, Manolo González tiene a 3 jugadores fuera de combate como son Puado, Calero y Dolan, estos dos últimos por sanción. Además se veía que el técnico iba a introducir novedades tras ser remontados el sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por el Sevilla en un duelo agónico.

El once elegido por Manolo González para medirse al Athletic Club es el formado por Dmitrović; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Edu Expósito; Rubén Sánchez, Antoniu Roca y Roberto Fernández.

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos como visitante ante el Espanyol en LaLiga (2 victorias y 4 empates)

El once titular del Athletic Club ante el RCD Espanyol sin Nico Williams ni Oihan Sancet

En el caso de Ernesto Valverde, el duelo ante los ‘che’ dejaba la triste noticia de la lesión muscular de Nico Williams y la de Oihan Sancet. El extremo internacional llegará pelado al Mundial de este verano con un problema en el isquio que seguramente le haya hecho ya cerrar la temporada liguera y ya veremos si ocurre igual con el 'Ciervo' de Mendillorri.

Lo que sí estaba claro es que Valverde iba a introducir varios cambios en su once buscando refrescar el equipo y dejar a algunos puntales liberados para el encuentro del domingo 17 que cerrará la temporada en Bilbao ante el RC Celta de Vigo en San Mamés.