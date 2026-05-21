Asís Martín 21 MAY 2026 - 11:10h.

Valverde ante el "adiós definitivo" al Athletic y su legado: "Espero que me recuerden con una sonrisa"

El entrenador alemán va a ser su sustituto en el banquillo del Athletic Club

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BilbaoEn su última rueda de prensa y despedida ante los medios de comunicación en las instalaciones de Lezama, el técnico Ernesto Valverde, el que más partidos ha dirigido en la historia de la entidad de San Mamés, ha hablado de su relevo en el banquillo y le ha ofrecido una gran bienvenida al Athletic Club a Edin Terzic.

El entrenador alemán de origen balcánico al que la directiva de Jon Uriarte Uranga ha estampado un contrato por dos temporadas con idea de dar un cambio de ciclo después del cuarto año con el Txingurri, quien va a optar por parar un poco de esta alocado vida del fútbol profesional.

Preguntado por el preparador renano de 43 años, con un pasado exclusivo en el Borussia de Dortmund, al que llevaba a la final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, Ernesto Valverde Tejedor, en su estilo habitual, ha estado muy elegante.

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Sus palabras en Lezama sobre Edin Terzic

"No lo sé qué va a pasar, en el Athletic Club ha habido entrenadores de muchos sitios, todos recordamos a Jupp Heynckes en sus dos etapas de dos años en Bilbao, yo guardo un gran recuerdo de Jupp y ahora esperamos también lo mejor con Terzic".

"Yo ahora paso a ser un aficionado más y todos queremos que le vaya bien, un cambio puede venir bien al equipo porque los años desgastan muchas cosas y eso que el comportamiento de los jugadores ha sido extraordinario. Porque aquí la clave siempre son los jugadores, motivarles y encontrar una fórmula para que crean. Yo le deseo toda la suerte del mundo a Terzic".

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"No he pensado demasiado en las cifras de partidos, las cosas suceden y pasan por inercia, ahora se juegan más partidos que antes en Europa y en Liga, son números importantes pero pasa porque vas empujando y sigues intentando motivar al equipo, luego las cosas me han ido bien salvo este año, por eso he estado tanto tiempo. Nunca me lo he planteado como un reto, aunque al renovar sí que tuve el reto de llegar a los 500 porque era un cifra importante".