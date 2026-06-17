Los problemas del Deportivo Alavés que empujan el fichaje de Gorka Carrera: dos millones y Mariano Díaz

Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 15:30h.

El club babazorro busca un delantero de nivel dentro de unos márgenes económicos reducidos

La Real Sociedad de Matarazzo quiere fichar a un descarte del Barcelona: 20 millones

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El Deportivo Alavés ha sondeado el fichaje de Gorka Carrera, delantero de la Real Sociedad. El jugador, que ha destacado en el equipo filial en LALIGA HYPERMOTION, se ha convertido en objeto de deseo del club gasteiztarra tras sus buenos números en el Sanse. Además, se dan varias circunstancias problemáticas en el seno del equipo que obligan, sí o sí, a incorporar a un delantero a como dé lugar.

En este sentido, según informa el diario AS, el fichaje de Ibrahim Diabaté a título definitivo se antoja muy complicado. Y es que su club, el GAIS de Suecia, exige dos millones de euros por el 80% de sus derechos federativos. Una cifra que, en principio, el conjunto vitoriano no está dispuesto a pagar. Y es que, aunque ha tenido buenas actuaciones, su rendimiento y registros goleadores (apenas dos tantos en 10 partidos como babazorro) no invitan a pagar dicha cifra. Por lo tanto, la dirección deportiva que encabeza Sergio Fernández ya peina el mercado en busca de oportunidades más asequibles.

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Sin embargo, según la citada información, este no es el único escollo del Deportivo Alavés en su delantera. En este sentido, otro gran inconveniente es la figura de Mariano Díaz. El carácter díscolo y supuesta poca implicación del hispano-dominicano llevaron a Eduardo Coudet a apartarle del equipo. Cuando el técnico argentino se fue a River Plate y, en su lugar, llegó Quique Sánchez-Flores, trató de recuperarle para la causa. Sin embargo, el jugador no ha dado la talla y el técnico madrileño se ha acabado dando por vencido.

El problema económico con Mariano y la cesión de Gorka Carrera

Aún le resta una temporada más de contrato y rescindirle haría que todo su salario restase margen salarial en el límite de LALIGA como si fueran pérdidas. Por lo tanto, a nivel económico merece más la pena tenerlo en plantilla y mantenerlo apartado que no rescindirle el contrato... salvo que, eso sí, se alcance un acuerdo en el que el jugador renunciase a una elevada parte de su salario. Cosa que, si miramos sus precedentes tanto en el Real Madrid como en el Sevilla FC, lo normal es pensar que no va a renunciar ni a un solo euro.

En este sentido, se dibuja una situación en la que al Deportivo Alavés le quedan como delanteros Toni Martínez y Lucas Boyé como teóricos titulares. En este sentido, el conjunto babazorro buscaría incorporar a un tercer delantero que entrase en la rotación y a un coste moderado. Es ahí donde encaja perfectamente Gorka Carrera, ya que llegaría como cedido a un escenario donde podría tener minutos importantes e ir fogueándose en LALIGA EA SPORTS.