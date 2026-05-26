El club le busca una salida nueve meses después de firmarle un contrato de dos años

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La historia de Mariano Díaz con el Deportivo Alavés ya tiene fecha de caducidad. Y su paso por Mendizorroza es cuanto menos extraño. Nueve meses después de firmar un sorprendente contrato por dos temporadas, el director deportivo del club, Sergio Fernández, ha admitido que le buscarán una salida el próximo verano tras una temporada difícil de sostener.

Según Sergio Fernández, "ha sido injusto el trato a Mariano, tremendamente injusto, porque ha habido valoraciones desde el desconocimiento", aludiendo de manera indirecta a la lluvia de críticas que se llevó el delantero tras su ruptura con Eduardo Coudet.

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"Ninguna objeción sobre su comportamiento y profesionalidad. Se ha encontrado con circunstancias que le han perjudicado y el rendimiento extraordinario de dos compañeros", valoró el director deportivo alavesista, que también admitió que intentarán buscarle una salida durante las próximas semanas, ya que no cuentan con él para el próximo ejercicio.

Qué ha pasado con Mariano Díaz en el Deportivo Alavés

Tras su salida en 2024 de un Sevilla en el que no marcó ni un solo gol, el delantero estuvo un año sin equipo hasta que en verano de 2025 llegó a prueba al Alavés. Su rendimiento y su actitud convenció al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, que acabó firmándole un contrato de dos años, hasta 2027.

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Arrancó el curso teniendo minutos importantes e incluso siendo titular en tres ocasiones, pero empezó a desaparecer a partir de octubre. Luego, los rumores apuntan a una ruptura total con Coudet, que le condenó al ostracismo dejándole fuera de las convocatorias. Volvió a jugar con Quique Sánchez Flores en Mestalla, en un partido en el que entró en el 84' con 1-2, falló una clara ocasión y el Alavés acabó perdiendo 3-2. Desde entonces, ni un solo minuto en este tramo final de un curso que le condena, de nuevo, a buscar un nuevo equipo.