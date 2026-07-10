Quique Sánchez Flores pierde a su comodín, venta importante en el Alavés rumbo a Rusia

Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 09:28h.

Otros clubes de LALIGA han sondeado sun incorporación, pero el Spartak de Moscú es el único que ha avanzado claramente

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El Deportivo Alavés ya ha regresado a los entrenamientos y ha comenzado la pretemporada a las órdenes de Quique Sánchez Flores. El conjunto babazorro peina el mercado de fichajes en busca de opciones que mejoren la plantilla en posiciones clave. Sin embargo, hay varios jugadores que bien podrían cambiar de aires en los próximos días. Y es que, a los rumores de Denis Suárez y su regreso al Celta de Vigo, o los de la salida de Antonio Blanco rumbo al Villarreal CF, se suma la más que posible salida del comodín de la línea defensiva. Hablamos de Víctor Parada.

Y es que, según informa el diario AS, el lateral zurdo de 24 años ha sido objeto de deseo de varios clubes durante el mercado de fichajes. De este modo, el Deportivo Alavés ha recibido el interés de equipos de LALIGA EA SPORTS en los últimos días. Sin embargo, casi todos han sido un simple sondeo. No obstante, hay un club que sí ha avanzado esta operación. Tanto es así que, de hecho, la negociación está bastante avanzada y se espera que en los próximos días se resuelva.

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El Spartak de Moscú echa el resto por Víctor Parada, el comodín de Quique

Hablamos del Spartak de Moscú. Y es que, según la citada información, el conjunto ruso ha avanzado bastante en la operación, siendo, de hecho, el único que se ha lanzado como tal a tratar de resolver su incorporación. En este sentido, la negociación, que está bastante adelantada, se cerraría en forma de traspaso, por una cantidad superior a los seis millones de euros. Una cifra nada desdeñable que permitirá al Deportivo Alavés acometer algunas incorporaciones importantes. Además, se da la circunstancia de que, al ser canterano, prácticamente la totalidad del traspaso se podrá computar como beneficios, teniendo un impacto importante en el límite salarial del club.

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En cuanto a lo deportivo, Quique Sánchez Flores pierde a un jugador que ha utilizado como comodín a nivel táctico desde su llegada. Y es que su capacidad para jugar tanto de lateral como de central zurdo, especialmente en un sistema de tres centrales y dos carrileros, ha permitido al técnico madrileño no solo adaptar su dibujo dependiendo del plan de partido, sino también varias los esquemas durante el mismo partido en función de lo que pidiera cada momento del juego. Por lo tanto, se cerraría la marcha de un jugador importante para el equipo.