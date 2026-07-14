La Fiorentina se lleva una joya del Real Madrid en un traspaso con la fórmula de Nico Paz

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 09:26h.

Hay acuerdo verbal a la espera de conocer los detalles de la operación

Michael Olise hablará con el Bayern tras el Mundial y una oferta de 200 millones podría acercarle al Real Madrid

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El Real Madrid mantiene su estrategia de darle salida a canteranos como parece el caso de Víctor Valdepeñas, el polivalente defensa del Castilla que está muy cerca de firmar con la Fiorentina. A falta de los últimos detalles, los clubes han llegado a un acuerdo verbal para el traspaso del jugador con una de las fórmulas más reconocidas en los despachos del Santiago Bernabéu, un asterisco para guardar el 50% de los derechos de cara a una futura venta.

Las arcas del Real Madrid suman 127 millones de euros ante las salidas de jugadores que han explotado en otros equipos, y los casos de Nico Paz, Mario Gila, Víctor Muñoz, Álvaro Rodríguez, Álvaro Jiménez, Fran García y Mario Martín son los últimos ejemplos. Ahora el central Víctor Valdepeñas está en la rampa de salida con las mismas condiciones, aunque según Gianluca Di Marzio el último condicionante es la elección de la fecha de la operación.

Según la información del periodista, el dilema actual está en la pretemporada del Real Madrid, porque los pocos efectivos de José Mourinho dejan dudas algunas dudas en el conjunto blanco sobre si permitir ahora el traspaso. Y eso teniendo en cuenta que las condiciones están cerradas a falta de la firma, pero el técnico portugués se está replanteando si mantener al jugador para observarlo en la primera parte de la preparación o dejarlo marchar ya.

El principal afán de La Viola es conseguir al jugador lo antes posible para incorporarlo al grupo, por lo que la decisión del Real Madrid vive bajo la presión del conjunto italiano para acelerar su pretemporada. Con todo ello no hay detalles concretos sobre el montante de la operación, que debe estar como tope en los cinco millones de euros a sabiendas del valor actual del jugador después de una temporada en la que ha debutado en LALIGA y ha estado presente en convocatorias incluso de Champions League.