Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 18:14h.

Respuestas cortas pero con mensaje implícito

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Las polémicas arbitrales que rodearon al FC Barcelona en su último partido europeo contra el Atlético de Madrid siguen generando debate… incluso fuera del fútbol. En pleno ambiente distendido del Godó, Eric García y Dani Olmo tiraron de ironía para referirse a las decisiones arbitrales, dejando respuestas cortas pero cargadas de significado.

Ironía y evasivas con mensaje entre líneas

Preguntados por la acción más discutida, su expulsión y si Jules Koundé llegaba al corte, Eric García no dudó en responder con una media sonrisa: “Yo creo que sí, ¿no?”.

Una frase aparentemente simple, pero que refleja la opinión dentro del vestuario azulgrana sobre una jugada que consideran, como mínimo, muy rigurosa.

A su lado, Dani Olmo reaccionó entre risas y comentarios cómplices, dejando incluso un espontáneo “qué cabrón” en tono distendido, evidenciando el ambiente relajado… pero también el trasfondo de molestia.

Del enfado al humor para esquivar la polémica

Lejos de entrar de lleno en la crítica arbitral, ambos optaron por rebajar la tensión con humor. Ante preguntas sobre si estaban enfadados, Eric fue claro: “Ya está, vamos a disfrutar de la tarde”.

Incluso cuando se les mencionó otra acción polémica, un posible penalti por empujón, la respuesta fue un intento de cerrar el tema: “Vamos a disfrutar del tenis, por favor”.

Un cambio de tercio que no oculta que, pese a las sonrisas, en el entorno del Barça sigue escociendo lo ocurrido.