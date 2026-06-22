Nahuel Molina, única novedad en el once de Scaloni

Contra quién jugaría España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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Alineaciones confirmadas en Dallas. Tras la exhibición de Leo Messi en su debut, la selección de Argentina busca su segundo triunfo consecutivo en el Mundial 2026 ante Austria, que también viene de ganar en la primera jornada. Un duelo entre las dos primeras clasificadas que muy probablemente decidirá el primer puesto del grupo y, a su vez, el posible rival de España en dieciseisavos de final.

Once de Argentina: bajas y novedades

Lionel Scaloni da continuidad al once con el que goleó a Argelia en la primera jornada y sólo introduce una novedad: Nahuel Molina entra en el lateral derecho en detrimento de Gonzalo Montiel, que arrancará en el banquillo.

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Lautaro Martínez se mantiene como titular pese a que Julián Álvarez parecía tener muchas opciones de salir de inicio, una vez dejadas atrás sus molestias. Además, Scaloni también mantiene su confianza en Thiago Almada pese a que fue uno de los pocos señalados del primer encuentro, incluso foco de críticas de la afición.

Así pues, Argentina sale de inicio con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada; Leo Messi y Lautaro Martínez.Once de Austria: bajas y novedades

Once de Austria: bajas y novedades

En el cuadro austríaco, Ralf Rangnick introduce varias novedades respecto a los futbolistas que jugaron de inicio ante Jordania. Y eso que el partido acabó 3-1 a su favor. David Alaba se mantiene como titular, Laimer ocupará la banda izquierda y Danso, Wanner y Gregoritsch entran de inicio, dejando fuera a Lienhart, Mwene y Kalajdzic.

Así pues, Austria sale de inicio con Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Wanner; Schmid, Xaver Schlager, Sabitzer; y Gregoritsch.