Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 21:32h.

Ningún club tiene más jugadores que el Atlético de Madrid en cuartos del Mundial 2026: así está la clasificación

Pieza importante en los planes de Luis de la Fuente

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Álex Baena, al igual que el resto de sus compañeros y que toda España, aguarda al martes para disputar la semifinal del Mundial frente a Francia. El equipo de Luis de la Fuente ha llegado a este momento del torneo a base de trabajo y de la gran confianza que tiene el vestuario en su conjunto. El futbolista del Atlético de Madrid, sin ir más lejos, reconoce que su presencia con la selección le ha servido para recuperar eso que había perdido esta temporada.

Durante una entrevista para EFE, Baena recuerda los malos momentos de esta temporada con el Atlético y cómo ha recuperado la confianza en sí mismo desde que comenzó el Mundial allá por el mes de junio.

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"Estoy recuperando la confianza en mí mismo que quizá había perdido esta temporada, sobre todo en los últimos meses. Me ha venido muy bien para limpiar un poco la mente. Volver a verme jugando bien, disfrutando dentro del campo, que hacía tiempo que me estaba costando mucho y estoy muy feliz", comentó al respecto.

Las lesiones con el Atlético y Simeone

Una temporada marcada por las lesiones: "Nunca me había lesionado ni pasado nada y justo a principio de temporada me pasó. Y cuando mejor estaba volví a lesionarme y me afectó un poco. Luego tuve cosas físicas que me afectaron y me costó coger el tono físicamente. Todo eso te va mermando un poco la mente. También entendía al míster, era normal que no me pusiera si no estaba bien físicamente. Son momentos que no había pasado nunca, experiencias nuevas y ha sido un año de adaptación que me ha venido bien para aprender todo y ahora estoy en mi mejor momento".

Conversación con Simeone: "Alguna charla tuvimos. Yo le dije que le entendía, que es normal si no estoy bien. Estoy en un club de alta exigencia, con los mejores jugadores y le tocaba poner a otros. Es difícil porque aunque esté mal quiero jugar, como cualquier futbolista. Se hacía difícil porque me costaba coger el ritmo y cuando no juegas cuesta más aún. Pero lo he vivido bien, dentro de lo que cabe, lo he entendido y esperemos que el año que viene vaya todo mejor", agregó Baena.