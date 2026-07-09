Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUL 2026 - 09:58h.

El centrocampista del Real Madrid disputará este domingo la final del europeo sub-19 con La Roja

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Thiago Pitarch ha sido uno de los nombres propios de la Selección Española europeo sub-19 que se disputa este verano. El centrocampista del Real Madrid, una de las grandes promesas de La Fábrica, ha firmado una primera temporada en la élite donde no ha parado de crecer y eso le ha permitido consolidarse como una pieza importante en las categorías inferiores de la selección. Con España clasificada para la final del torneo que se disputará este sábado 11 de julio a las 20:00h horario peninsular, el futbolista ha sido preguntado en El Larguero de la Cadena SER por su futuro en La Roja y, aunque mantiene el foco en el presente, ha evitado cerrar definitivamente la puerta a una posible llamada de Marruecos.

El presente pasa por la Selección Española, pero la puerta de Marruecos no está cerrada

Al ser preguntado por la posibilidad de elegir entre España y Marruecos en el futuro, el joven centrocampista del Real Madrid ha preferido no tomar una decisión de manera pública y ha dejado claro que toda su atención está en la final de este sábado .“Primero ganar el sábado y ya, lo que tenga que venir en el futuro, que todavía está muy lejos, que venga”, respondió el futbolista. Ante la insistencia sobre si tenía clara su decisión, el madridista volvió a mostrarse prudente. “Yo estoy muy tranquilo. Lo veo muy lejano todo. Primero aquí en la sub-19 y ya lo que tenga que venir, que venga”, aseguró.

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El sueño de vestir la camiseta de la Selección Española absoluta

Aunque Pitarch no ha querido pronunciarse sobre Marruecos, el centrocampista sí que ha dejado claro que vestir la camiseta de la Selección Española es uno de sus objetivos. “Sería un sueño”, reconoció. El jugador ha revelado que nunca ha mantenido una conversación con Luis de la Fuente, y aseguró que con la final del Europeo sub-19 en el horizonte, mantiene toda su atención en ayudar a España a conquistar el título. El debate sobre qué selección defenderá en el futuro, al menos por ahora, seguirá sin una respuesta definitiva.