Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 08:23h.

La escena se produjo en plena lucha por confirmar la salvación de los suyos

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

Compartir







La historia de Mariano Díaz y el Deportivo Alavés ha dejado momentos muy comentados entre los aficionados. Con la llegada de Quique Sánchez-Flores al banquillo babazorro, entrenador que le conocía de su etapa en el Sevilla FC, al delantero se le abría una puerta que rápidamente cerró con una actuación muy desafortunada en Mestalla. Ahora, en la tarde que el conjunto vitoriano certificó la permanencia, el ariete deja otra imagen que da la vuelta al país.

El Alavés se la jugaba en el Carlos Tartiere y si se daban una serie de resultados podía confirmar su presencia en la próxima edición de LALIGA EA Sports. Lo más importante estaba encarrilado ante el Real Oviedo gracias al solitario tanto de Toni Martínez que acabaría valiendo para sumar los tres puntos. Aunque había que conocer el resultado de sus perseguidores. Y ahí apareció Mariano Díaz, tal y como captaron las cámaras de El Día Después de Movistar Plus.

Mariano Díaz sorprende a todos con un despiste en el Alavés

El delantero, sin minutos en territorio carbayón, entró en la típica conversación de pinganillos en el banquillo de su equipo. En el Deportivo Alavés estaban muy pendientes de lo que ocurría en dos campos: el Metropolitano y el Ciutat de València. El resultado de los encuentros de Girona, Levante y Mallorca sería clave para confirmar la salvación.

Aunque lo cierto es que Mariano Díaz no tenía ni idea. Un miembro del cuerpo técnico de Quique Sánchez-Flores se acercó al banquillo para informarles del gol del Atlético de Madrid al Girona que aliviaba la situación clasificatoria de los suyos.

PUEDE INTERESARTE Los números de Antony y del resto de delanteros de Brasil que dejan retratado a Ancelotti

La noticia dejó en fuera de juego al citado delantero que, tras unos segundos de duda, procedió a realizar una pregunta sorprendente: "¿Y contra quién juega? ¿Contra quién juega el Atlético?". En plena lucha por la salvación, Mariano Díaz no sabía contra quién se enfrentaba uno de los conjuntos que peleaba contra su equipo.