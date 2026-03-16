Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 23:47h.

Uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante el Levante, con varios notables y cinco suspensos

Dejó a su equipo con un jugador menos toda la segunda parte

Compartir







El Rayo Vallecano respira con algo más de calma y encara con mayor tranquilidad la vuelta de los octavos de la Conference League tras su agónico empate frente al Levante en Vallecas. Los de Iñigo Pérez rescataron un punto en el minuto 94 gracias a un gol de Pathé Ciss. El botín sabe mejor teniendo en cuenta que el conjunto madrileño jugó más de 40 minutos con un hombre menos por la expulsión de Nobel Mendy.

Todo sucedió en el minuto 52. El Rayo trataba de sacar el balón desde atrás con el marcador en contra y se topó con otro contratiempo importante. Mendy controló mal en propio campo, el Levante robó y el propio futbolista del Rayo cortó el balón con la mano cuando el rival se disponía a plantarse mano a mano ante el meta local.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Levante, hasta ocho notables en Vallecas pese a escaparse dos puntos

Era la segunda amarilla y la consiguiente expulsión, lo que complicaba aún más el sacar un resultado positivo en el partido con el marcador ya en contra. La reacción del propio Mendy hablaba por sí sola del error que había cometido. No espero ni a que el árbitro sacara la cartulina roja cuando puso rumbo a vestuarios. Se tapó el rostro con la camiseta un par de veces y puso rumbo corriendo a la caseta. Una reacción cuanto menos curiosa en comparación con las que se ven cada jornada en otros duelos.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Levante en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS

Un punto de doble lectura

El empate dejó un equipo aliviado y otro hundido. El punto permite al Rayo mantenerse seis puntos por encima del descenso con 10 jornadas por delante. El Levante, por su parte, complica aún más la machada de la salvación. De nuevo dejó escapar dos puntos en el descuento y ve como la salvación se aleja a cinco puntos. El duelo de la próxima jornada frente al Oviedo será clave.