Fran Fuentes 16 MAR 2026 - 23:01h.

Los granotas, muy superiores al conjunto rayista, apuran sus opciones de permanencia

La lucha por no descender, de infarto: 9 equipos, predicciones de Big Data y puntos estimados

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El Levante UD empató frente al Rayo Vallecano en el partido que cerraba la jornada 28 en LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Luís Castro en su partido en el Estadio de Vallecas. Probablemente los granotas merecieron más que un punto.

Mathew Ryan (7): Hizo un par de paradas con el Levante por delante que permitieron a su equipo mantener la ventaja y, a la postre, salvar el partido No pudo hacer nada en el gol de Pathé Ciss.

Jeremy Toljan (6): Eligiendo bien las subidas y ayudando incluso en posiciones interiores a Oriol Rey.

Matías Moreno (8): Lección defensiva por arriba en el área y en la anticipación lejos de ella. Le dio el día a Alemao.

Alan Matturro (7): Lo despejó todo por alto y también robó varios balones en las inmediaciones del centro del campo para abortar contragolpes del Rayo.

Manu Sánchez (5): Muy exigido por su costado, donde caía Jorge de Frutos. Tuvo que emplearse al máximo en defensa. Además, subió bastante por su banda, dejando incluso algún disparo. Se comió la llegada al segundo palo de Pathé Ciss que les costó el gol.

Oriol Rey (7): Muy inteligente en la distribución, llegando a todo el ancho y largo del campo. Omnipresente.

Iker Losada (7): Mirando siempre hacia delante con el balón en los pies. Asistió a Carlos Espí en su gol.

Víctor García (6): Un auténtico puñal por su banda. Puso en muchos problemas al Pacha Espino. Llegó a línea de fondo constantemente e incluso disparó un par de veces, pero estuvo muy impreciso tanto en centros como en tiros. Defensivamente echó alguna mano puntual a Toljan pero estaba más volcado al ataque que a la defensa.

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Kareem Tunde (5): Tuvo que echar una mano a Manu Sánchez en defensa, lo cual evitó que tuviera más presencia ofensiva. Muy sacrificado, eso sí.

Iván Romero (7): Fue más mediapunta que delantero. Apareció tanto por derecha como por izquierda, recibió entre líneas y soltó el balón. Se hartó a tirar a portería, pero ninguno de sus disparos fue entre los tres palos.

Carlos Espí (7): De no ser por Batalla se habría marchado a Valencia con el balón. Tuvo ocasiones de sobra para materializar tres o cuatro goles, pero "solo" marcó uno. Valiosísimo, eso sí.

Paco Cortés (5): Tuvo un par de intentonas por su banda, que ya es más de lo que pudo hacer Tunde.

Ugo Reghouber (5): Entró para reforzar el medio campo y se incrustó ahí en el doble pivote

Kervin Arriaga (2): Perdió prácticamente cada balón que tocó.

José Luis Morales (-): Sin calificar.

Karl Etta Eyong (-): Sin calificar.