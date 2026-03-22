Celia Pérez 22 MAR 2026 - 18:13h.

El alemán descartó que esté lesionado

Flick se muestra contento con el gol de Araujo y se rinde a Joan García: "Es importante para todos"

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No fue un partido fácil, pero el Barça consiguió sacar adelante el encuentro y dejar los tres puntos en el Camp Nou. Fue una victoria clave para cerrar la última jornada antes del parón de selecciones con buenas sensaciones y seguir en lo más alto de la tabla. Aún así un partido gris que sí que dejó el tanto de Araujo, la actuación estelar una vez más de Joan García y el compromiso de Joao Cancelo.

Y es que el luso firmó un buen partido, correcto en defensa y aportando siempre con sus subidas en ataque. En un córner botado por él al segundo palo llegó el único tanto de la tarde, obra de Ronald Araujo. Fue un partido notable que dejó constancia de su compromiso con el equipo, aguantando hasta el final pese a que en descanso había avisado a Flick de que quizás duraría solo diez o quince minutos más.

El propio técnico alemán lo ha desvelado en la rueda posterior al partido, al ser preguntado por el estado de Cancelo, del que descartó que estuviera lesionado. "No, no está lesionado, pero esto fue realmente... Enhorabuena para él, fue increíble la segunda parte. Porque dijo en el descanso que quizá podía jugar diez o quince minutos, y estuve en contacto con él, e intentó terminar y al final tuvimos que cambiarlo, pero fue realmente increíble que lo diera todo por nosotros, por el equipo. Estoy muy contento, contento por él, pero también por su rendimiento, lo hizo realmente bien", aseguró Flick ante los presentes.

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Además, el alemán también destacó la presión del equipo con Raphinha y Cancelo como ejemplo. "Sabemos que Raphinha es uno de los jugadores importantes en este aspecto, pero también Joao se adapta mucho y hace las cosas realmente bien y eso es lo que valoro. Esto es bueno, pero por supuesto también tenemos que mejorar después de estos partidos. Es importante para los próximos dos meses que jugamos, y nuestros objetivos son muy altos, muy grandes, y por eso tenemos que mejorar", apuntó.