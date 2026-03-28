La FIFA tendrá que indemnizar al Barça a partir de los 28 días de baja

El Barcelona está "muy enfadado" con la lesión de Raphinha: "Es absurdo"

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La lesión de Raphinha ha sido un duro varapalo para el FC Barcelona. Un amistoso de Brasil ante Francia en la otra punto del mundo ha provocado la caída del atacante blaugrana, que se perderá un tramo determinante de la temporada. La FIFA tendrá que indemnizar al club una vez se cumplan los 28 días de baja.

Según informó el Barça, el brasileño "sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho" y estará unas cinco semanas de baja. Ya ha regresado a la Ciudad Condal para someterse al tratamiento pertinente, pero el daño ya está hecho: no estará en el duelo liguero ante el Atlético, en el derbi ante el Espanyol ni en la eliminatoria de Champions ante el Atlético. También se perdería unas hipotéticas semifinales europeas. Y en el mejor de los casos, reaparecería en el Clásico del 10 de mayo.

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La indemnización de la FIFA al Barcelona por la lesión de Raphinha

El Programa de Protección de Clubes de la FIFA fija las indemnizaciones a los clubes a partir de los 28 días de baja tras una lesión que se produzca con la selección durante las fechas oficiales del calendario internacional. Y ese ha sido el caso del carioca en el amistoso de Brasil.

Según recoge Mundo Deportivo, el Barça empezará a cobrar a partir del próximo 23 de abril siempre y cuando Raphinha siga lesionado. La cuantía asciende a unos 20.548 euros por cada día de baja, con un máximo de 35 días y un tope global de 7,5 millones de euros.

Si se cumplen los plazos de cinco semanas de baja, el brasileño no regresaría hasta el 28 de abril y la indemnización sería de unos 143.836 euros. Si su lesión se alarga aún más, se añadirían esos 20.548 euros por cada día de añadido. Un daño deportivo irreparable que, al menos, tendrá una pequeña compensación económica.