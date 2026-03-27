Manu Carreño analiza el calendario del Barça tras la lesión de Raphinha

Celia Pérez 27 MAR 2026 - 15:23h.

El brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego con unas molestias

Los problemas de Raphinha con Brasil que cansan al FC Barcelona

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Raphinha dio el susto en el partido amistoso de este pasado jueves entre Brasil y Francia, y ahora desde Can Barça se temen lo peor. Carlo Ancelotti tuvo que retirar al brasileño por una molestia en el muslo derecho, precisamente en la misma pierna donde esta temporada ha tenido otras tres lesiones musculares. Según ha podido saber ElDesmarque, hay preocupación en el Barça, ya que podría sufrir una rotura y eso podría tenerlo de baja entre tres y cuatro semanas. Una baja más que sensible para Hansi Flick para un tramo exigente de la temporada, tal y como ha expuesto Manu Carreño este mediodía en ElDesmarque de Cuatro

"Ayer en el amistoso Brasil-Francia, el virus FIFA atacó a Raphinha. Atento a la lesión muscular porque esta tarde se le hacen pruebas. Si es pinchazo, uno o dos partidos. Si es rotura, tres o cuatro partidos", comenzó exponiendo el presentador.

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"Y atentos al calendario del Barça, de locos. El Atlético en LALIGA, el Atlético en Champions, el Espanyol en LALIGA y el Atlético en Champions. Un mes decisivo que confirma que este virus FIFA ha llegado en el peor momento", apuntó.

A la espera de que se le realicen más pruebas médicas, en el peor de los casos se trataría de una rotura que le dejaría fuera un mes y en el mejor de ellos sería un pinchazo que le dejaría fuera una o dos semanas. El jugador parece que sintió algo durante esa primera mitad y ahora solo falta por ver cuál es el alcance. El calendario del FC Barcelona en las próximas semanas es muy exigente y su baja, sean de los días que sean, sería muy sensible para el equipo que se juega buena parte de la temporada en las primeras semanas de abril.

En un momento tan clave de la temporada como este con LALIGA y la Champions en juego esto se convierte en una preocupación importante.