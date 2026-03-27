Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 00:57h.

Se someterá a pruebas en Brasil este mismo viernes

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Raphinha Dias dio el susto con la selección de Brasil. El extremo del FC Barcelona tuvo que ser sustituido al descanso del partido frente a Francia, que vencieron los galos merced al partidazo de Kylian Mbappé. Sea como fuere, Carlo Ancelotti se vio obligado a sacar del campo al atacante barcelonista debido a una molestia en el muslo derecho, según ha publicado la propia federación brasileña de fútbol, la CBF. Del mismo modo, ha revelado que el jugador se someterá a pruebas este mismo viernes para tratar de determinar el alcance de su lesión. Un posible problema más para Hansi Flick, que ya tiene abarrotada la enfermería barcelonista.

Momentos antes, Raphinha ya se las había tenido con el colegiado del encuentro, un argentino al que los brasileños protestaron todo lo habido y por haber. Sea como fuere, lo cierto es que el jugador del FC Barcelona notó una molestia en el muslo derecho, razón por la que Carlo Ancelotti entendió que se hacía necesario el cambio. En este sentido, el técnico italiano no dio más detalles de si se trataba de un cambio por precaución o si se trata de algo más serio: "Raphinha jugó muy bien y después tuvo un problema muscular y tuvimos que sustituirlo. Tuvo buenas oportunidades, buen movimiento con y sin balón", se limitó a valorar tras la pregunta de qué le falta al futbolista culé para rendir al mismo nivel en Brasil que con su club.

Así terminó el partido, con Raphinha sustituido al descanso

De este modo, el brasileño apenas pudo aportar para la Canarinha, que vio cómo la selección francesa les apabullaba a nivel técnico, físico y de intensidad y concentración. De este modo, el conjunto galo aprovechó un robo de Aurélien Tchouaméni para encontrar a Ousmane Dembélé entre líneas. El actual Balón de Oro puso un balón perfecto para Kylian Mbappé, que batió a Éderson con suma facilidad. Los dirigidos por Ancelotti acusaron el golpe y se desquiciaron con el árbitro. El técnico italiano, además, perdió por lesión a Raphinha, al que tuvo que sustituir en el intervalo, dando entrada a Luiz Henrique.

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El cuadro 'verdeamarelo', sin embargo, dio un paso al frente gracias al descaro precisamente del extremo del Zenit recién salido del banquillo, que probó a Maignan prácticamente en su primera acción. La expulsión de Upamecano, decretada por el VAR, en el arranque del segundo tiempo cambió las tornas, pero solo durante unos minutos. Con los brasileños volcados arriba, Olise comandó un contragolpe que se encargó de culminar Ekitiké. Demasiado fácil para los campeones de Rusia 2018 y finalistas en Qatar 2022. Con 0-2, el seleccionador francés reservó a Mbappé, pensando en el próximo amistoso contra Colombia. 'Carletto' también promovió un carrusel de cambios en busca de una reacción que llegó en el minuto 77 con el tanto desesperado de Bremer, su primer gol con la absoluta.