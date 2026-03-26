Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 13:07h.

Jan Virgili se ofrece para volver al Barcelona

Dura competencia en la banda

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Roony Bardghji no termina de entrar en los planes de Hansi Flick con frecuencia. El jugador del Barcelona ocupa una demarcación, la banda derecha, en la que su mayor competencia es Lamine Yamal. Aún así ha tenido oportunidades y seguirá teniéndolas. El chico cree, de momento que no ha obtenido todo lo que ha merecido en este tiempo.

Así de claro lo dejó durante una entrevista en Sverige Televisión, donde replicó a su manera las decisiones de Flick, al considerar que merece más minutos de los que ha tenido hasta ahora. "Hasta este momento he tenido poco tiempo de juego. Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más".

El sueco está muy contento en el Barcelona y quiere seguir luchando por un mayor protagonismo. Asegura tener mucha confianza en ganarse ese hueco en los esquemas de su entrenador. "Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo, son mis compañeros de equipo. Sé lo que puedo hacer. Tengo mucha confianza en mí mismo".

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Joan García y su convocatoria con España

Joan García, compañero de Roony, vive unos días intensos tras su convocatoria con España para los partidos ante Serbia y Egipto. El meta blaugrana habla así de su citación. "No había hablado nada con Luis de la Fuente. Sí que me llamó cuando me lesioné para darme ánimos y saber como estaba, pero más de eso no".

"No he pensado si estaría en la Selección jugando en el Espanyol. Cuando estás en un equipo que juega Champions pues tienes más partidos y de más exigencia, y si vas a un Mundial los partidos son más así. El seleccionador ve como te desenvuelves en ese tipo de partido y tienes más posibilidades por esa razón", agregó sobre Luis de la Fuente.