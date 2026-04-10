Posibles alineaciones del Real Madrid - Girona para la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 05:43h.

Real Madrid - Girona, las posibles alineaciones del partido de la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Decepción en el madridismo, pero sin perder la fe en la remontada: "Iremos con todo a ganar"

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El Real Madrid recibirá al Girona en el encuentro que abrirá la jornada 31 de LA LIGA EA Sports y que se disputará en el Santiago Bernabéu el viernes 10 de abril a las 21.00. El equipo blanco viene de perder frente al Mallorca por 2 goles a 1 en el anterior partido de liga y también en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. El conjunto de Álvaro Arbeloa no pudo con el club bávaro, que ganó 1 a 2 y tendrán que ir al Allianz Arena con un resultado en contra y en búsqueda de la remontada. En liga, están 2º a 7 puntos del FC Barcelona. El Girona viene de ganar por 1 gol a 0 al Villarreal con gol en propia puerta de Pau navarro. El equipo de Michel Sánchez quiere engancharse a la lucha por las plazas europeas y buscará dar la sorpresa frente al Real Madrid. El conjunto catalán está 12º con 37 puntos, a 4 de Europa.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid perdió por 2 goles a 1 frente al Mallorca en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports y las opciones de luchar por el título liguero se han reducido casi por completo ya que está a 7 puntos del Barcelona. Los de Álvaro Arbeloa acumulan dos derrotas seguidas en todas las competiciones ya que también cayeron frente al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Para el partido de liga, el técnico español no podrá contar con los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes y tampoco con Franco Mastantuono, que está sancionado por ver la quinta amarilla contra el Mallorca. Ferland Mendy, que era duda durante la semana, puede disponer de minutos. Respecto al once, se prevén rotaciones. Dean Huijsen y Antonio Rüdiger se disputan ser el acompañante de Éder Militão en la zaga y Jude Bellingham y Eduardo Camavinga serán titulares en el centro del campo, después de que Arbeloa lo confirmara en rueda de prensa. Arda Güler y Thiago Pitarch, titulares frente al Bayern, serán suplentes en liga. En el ataque, Gonzalo o Brahim Díaz podrían entrar por Kylian Mbappé y Vinicius Junior para que estos dos descansen de cara al partido de vuelta de Champions.

Portero: Lunin

Defensas: Fran García, Huijsen/Rüdiger, Militão, Carvajal

Centrocampistas: Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde

Delanteros: Vinicius, Mbappé

Posible alineación del Girona

El Girona ganó al Villarreal por 1 gol a 0 en el partido que cerró la jornada 30 de LA LIGA EA Sports. El conjunto catalán ha dado la vuelta a la temporada y quiere meterse en la lucha por Europa después de acumular tan solo una derrota en los últimos 4 partidos. Michel Sánchez no podrá contar con los lesionados Juan Carlos, Donny van de Beek, Cristian Portu y Marc-André ter Stegen y serán duda Daley Blind, Vladyslav Vanat y Ricard Artero. Arnau Martínez fue sustituido en el minuto 84 del partido frente al Villarreal por calambres musculares, pero está previsto que llegue al encuentro contra el Real Madrid. Respecto al once, si Arnau y Daley Blind no llegan, Alejandro Francés y Hugo Rincón serán sus sustitutos. En el centro del campo, Iván Martín y Thomas Lemar se disputan la titularidad para ser el cuarto miembro de la medular gironí.

Portero: Gazzaniga

Defensas: Álex Moreno, Blind/Francés, Vitor Reis, Arnau/Rincón

Centrocampistas: Ounahi, Witsel, Fran Beltrán, Iván Martín/Lemar

Delanteros: Abel Ruiz, Tsygankov