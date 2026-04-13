Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 14:46h.

Pitó la final de la última Champions de los blancos hace apenas dos años

El CTA premia a Alberola Rojas y arbitrará la final de Copa del Rey después del polémico penalti no pitado a Mbappé

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El Real Madrid ya conoce quién será el encargado de impartir justicia durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. Y es que será el esloveno Slavko Vincic quien imparta justicia de cara al trascendental partido del conjunto blanco en el Allianz Arena. En este sentido, el equipo que dirige Álvaro Arbeloa tiene un gran recuerdo, ya que se trata del colegiado que pitó en la 'Decimoquinta'.

En este sentido, será la quinta ocasión en la que Vinčić arbitre al conjunto blanco, con un balance favorable para los madridistas: tres victorias y una derrota en los cuatro precedentes. El recuerdo más destacado llega en la final de la temporada 2023/24, en la que el Real Madrid se impuso por 0-2 al Borussia Dortmund.

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Rn aquel encuentro se produjo el único episodio con cierto conato de polémica, ya que desde el conjunto alemán se protestaron algunas decisiones puntuales del colegiado esloveno durante el partido. Y es que el conjunto aurinegro criticó una falta señalada sobre Jude Bellingham, inexistente, que cortó un posible contragolpe peligroso. Sin embargo, la situación no fue a mayores ni marcó de forma determinante el desarrollo del choque, quedando en quejas propias de un contexto de máxima exigencia competitiva.

Solo un precedente negativo en el Real Madrid con Slavko Vincic

Más reciente es el tropiezo ante el AC Milan (1-3) en la fase inicial del curso 2024/25. Ya en la presente temporada 2025/26, el árbitro esloveno ha dirigido dos triunfos blancos: el 1-0 frente a la Juventus en la fase de grupos y el 2-1 contra el Benfica en el playoff previo a los octavos de final. Con estos antecedentes, el Real Madrid volverá a cruzarse con un árbitro que ya ha estado presente en noches importantes para el club, esta vez en un escenario de máxima exigencia como el Allianz Arena.