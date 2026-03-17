Saray Calzada 17 MAR 2026 - 09:17h.

Carlo Ancelotti tomó la palabra en el descanso de la decimoquinta y preguntó a sus jugadores cómo se sentían cómodos jugando

Carlo Ancelotti da la clave del cambio que ha sufrido el Madrid desde su marcha

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En Real Madrid TV ha emitido el documental de la última Champions que consiguieron en 2024, la decimoquinta. Se ha podido ver el camino hasta el último partido. El partido contra el Manchester City o contra el Bayern de Múnich también forma parte de ello. En las redes sociales del equipo merengue se ha compartido un extracto de lo que pasó al descanso de la final contra el Borussia Dortmund.

El vídeo comienza con los jugadores entrando al vestuario después del primer tiempo. Unos 45 minutos en donde el Madrid había salido vivo después del dominio de los alemanes y de varias ocasiones. Fue Kroos el que se paró con Davide Ancelotti y otro de sus ayudantes para contarle dónde creía que deberían mejorar porque estaba siendo un punto débil del equipo y el Borussia lo estaba aprovechando. "Ferland y yo defendemos a Ryerson y Sancho. Eso no puede ser. Uno de los dos de arriba tienen que ayudar. Jud o Vini, no lo sé, pero jugamos dos contra tes ahí. Si uno abre, el del medio está libre o el que rompe", les comentaba el alemán a los técnicos. Una demostración más del peso que tenía sobre el equipo y del conocimiento sobre el terreno de juego.

La charla de Carlo Ancelotti al descanso que lo cambió todo

En el vestuario varios fueron los jugadores los que tomaron la palabra para dar órdenes, ánimos y aspectos a mejorar. Dani Carvajal fue uno de ellos y ahí demostró el peso que tiene en el equipo. Carlo Ancelotti plantó la pizarra en mitad del vestuario y comenzó a dar las consignas para mejorar.

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El italiano demostró su manga ancha para llevar a su equipo y consultó con ellos cómo prefería jugar. Él colocaba las piezas en la pizarra y preguntaba: "¿Queréis hacer así o 4-4-2? Cambiar, con tres, porque Dani me dice que es mejor", preguntaba al vestuario. Nacho estaba de acuerdo con su compañero y esa modificación táctica y argumentaba lo que debía hacer el equipo. "Así vamos a estar más compactos", decía el central.

Tras eso, el italiano explicaba lo que debía hacer el equipo una vez saliera con el balón desde atrás con Rüdiger y Fede Valverde como hombres claves.