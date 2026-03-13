Celia Pérez 13 MAR 2026 - 10:18h.

La actuación del colegiado Erik Lambrechts, bajo lupa

El Celta empató anoche ante el Olympique de Lyon en un partido donde realizó un sacrificio enorme para salvar un encuentro donde le tocó jugar casi toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Borja Iglesias. Precisamente la expulsión del delantero celeste ha sido una de las polémicas de un partido que también estuvo marcado por la jugada en el gol de Endrick entre Yaremchuk y Radu. Todo ello lo ha analizado Mr. Asubío en ElDesmarque.

"Anonadada se haya la gente del Celta al ver un arbitro internacional, Erik Lambrechts, tardar 30 segundos en mostrar esa segunda amonestación a Borja Iglesias. Borja iglesias es amonestado minutos antes, al comienzo del encuentro, por un pisotón temerario en el empine de un jugador rival. Y ya teniendo esa amonestación entra con su codo, con su brazo golpea la cabeza de un jugador rival y es segunda amonestación. Está bien expulsado Borja iglesias, pero... ¿cómo puedes tardar siendo arbitro internacional 31 segundos desde que pitas la falta a mostrar esa cartulina amarilla?", comenzó exponiendo.

"Si necesitas la ayuda de tu asistente, que es el más próximo a la jugada, que aún así está muy lejano de donde se produce ese impacto, ¿30 segundos para que te lo diga tu asistente? Cuando tú como árbitro estás más cerca, chirría bastante. Y lo que no puede ser nunca, lo que nunca debe ser es que el VAR le diga 'oye, que es de segunda amonestación'. Eso es un incumplimiento total del protocolo VAR y nunca se puede dar", añadió.

Mr. Asubío y la jugada entre Yaremchuk y Radu

"La polémica con el gol francés. Un tiro de Endrick que se le escapa a Radu, ve que el balón va a entrar en la meta y decide poner su mano por detrás del balón para que no entre. Yo creo que consigue que no entre. Luego Yaremchuk se lo disputa y termina metiéndolo. ¿Qué cambiaría toda la jugada? Que Radu en vez de colocar esa mano por detrás del balón la posase sobre el esférico, tendría el esférico entre la mano y una superficie, como dice las reglas de juego, y ahí no podrían disputarle el balón".