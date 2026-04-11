Pellegrini perdona a Bakambú y le recibe entre risas y con un pasillo de collejas

Fran Duarte 11 ABR 2026 - 13:32h.

Manuel Pellegrini ha hecho las paces con Bakambú y no ha dudado en recibirle con bromas... y un pasillo de collejas

Bakambu vuelve a ejercitarse con el Betis a la espera del reencuentro con La Cartuja

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Parece que la normalidad ha vuelto el Real Betis. En los últimos días saltó la polémica con Cedric Bakambú por volver mucho más tarde lo esperado y en su segundo entrenamiento se le ha visto bromeando con sus compañeros, vacilando a Manuel Pellegrini. En el entrenamiento también ha estado Lo Celso, que vuelve a entrenar con el grupo tras su lesión, e Isco, que sigue entrenando a la espera de volver a pisar césped con la camiseta verdiblanca. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido el recibimiento que le ha preparado el técnico chileno a Cedric Bakambú y el resto del entrenamiento en el que también ha estado presente Julio Cardeñosa.

Pellegrini sobre Cedric Bakambú

El chileno habló sobre la situación del congoleño en la rueda de prensa posterior al entrenamiento: "Sí, Bakambu ya está incorporado plenamente. Yo ya lo dije la semana pasada, cuando me preguntaron el tema, que no es un tema fácil. Hay un país detrás que te exige quedarte dentro de una celebración. Tampoco puedes tú despreciar a tu país. También tienes un compromiso con el club, que tienes que cumplirlo. Ya se llevó de esa manera, veremos cómo se soluciona el tema, pero creo que lo importante es que Cédric se integre lo antes posible, física y mentalmente, al equipo".